Субботние телефонные линии: Малоритский райисполком решил проблему с загрязненным прудом

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается традиция субботних телефонных линий. 30 апреля представители власти вновь вышли на прямую связь с жителями и отвечали на их вопросы. К слову, количество обращений заметно сократилось. Так, в Малоритский райисполком поступило лишь несколько звонков. Несмотря на то, что часть из них носила консультативный характер, такую форму диалога приветствуют как горожане, так и чиновники.

Эдуард Кондерешко, заместитель председателя Малоритского райисполкома:

В первую очередь, дает возможность задать любой волнующий вопрос, как наболевший вопрос, так и тот, который возник спонтанно. Позвонить или может быть высказать замечание, что вот необходимо где-то принять оперативные вмешательства, чтобы исправить какую-то ситуацию.

Как показывает практика, многие из обращений имеют сезонный характер. Так, к примеру, с открытием дачного сезона, тревогу забили жители райцентра, имеющие участки на окраине города. Со временем близлежащий пруд приобрел совсем непригодный вид. Проблему решили только благодаря звонку на прямую линию в райисполком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Савчук, житель Малориты:

Канал был, конечно, заросший. Здесь в этом году, можно сказать, высохла вода вся. А после того, как прочистили, теперь хорошая вода. Люди грядки садят, берут отсюда воду.