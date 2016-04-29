Погода в Беларуси: синоптики обещают, что холода не вернутся

Новости Беларуси. Дачный загар, солнечные ванны на городских прогулках и праздничное настроение! По-настоящему майской погодой порадуют минчан грядущие выходные и рабочая неделя. Синоптики обещают, что холода не вернутся. Подробнее о планах небесной канцелярии – главный специалист по метеопрогнозам Дмитрий Рябов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:

В последний день апреля погода жителей нашей столицы порадует теплой, солнечной погодой. В воскресенье характер погоды существенно не изменится. Погода нас порадует, хотя возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью и утром ожидается плюс 5 плюс 7, днем – около 15 градусов тепла. В начале следующей недели также ожидается теплая погода. Преобладать будет температура днем около 15 градусов, время от времени будут проходить небольшие кратковременные дожди. Желаю всем хорошо провести выходные дни, поздравляю всех с праздником. Удачи и берегите себя!