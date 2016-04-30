У православных Великая суббота: белорусы освящают куличи и пасхальные яйца

Новости Беларуси. У православных сегодня Великая суббота. Это канун главного христианского праздника — Пасхи и последний день Страстной недели, самой строгой для всех, кто соблюдает пост. Православные сегодня направляются в церкви. Вечером — на всенощное бдение, днем — чтобы освятить куличи и пасхальные яйца.

Белорусы:

Самый замечательный великий светлый день! Всех поздравляю с Великим праздником и желаю всего наилучшего. Пусть будет много радости в жизни каждого человека.

Мы хотим и малышей немного приучить к тому, как надо прийти в храм, как надо поклониться, как надо уважать все праздники православные.

Это объединение семьи, это сбор всех вместе родных. Разговоры по душам.

Только в Минске 40 православных приходов. Сегодня здесь вспоминают, как Христос, находясь в гробу, душой сошел в ад и провозгласил победу над смертью. В честь этого события во время утренней службы священнослужители сменили траурное облачение на белое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.