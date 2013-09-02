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Стартовал молодежный фотоконкурс «Моя столица — Минск!»

02 сентября 2013 19:43
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Новости Беларуси. Взгляд через объектив. Накануне стартовал молодежный фотоконкурс «Моя столица — Минск!». Он приурочен ко Дню города, который столица отметит 14 сентября. Лучшие работы будут отбирать среди постановочных и случайных снимков, пейзажей города, фотографий о молодых талантливых людях и о повседневной столичной жизни.

Победитель в каждой из 4 номинаций будет определен в социальной сети во время интернет-голосования. Авторы лучших фоторабот получат награды в День города на праздничном рок-концерте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Фото

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