Новости Беларуси. Взгляд через объектив. Накануне стартовал молодежный фотоконкурс «Моя столица — Минск!». Он приурочен ко Дню города, который столица отметит 14 сентября. Лучшие работы будут отбирать среди постановочных и случайных снимков, пейзажей города, фотографий о молодых талантливых людях и о повседневной столичной жизни.

Победитель в каждой из 4 номинаций будет определен в социальной сети во время интернет-голосования. Авторы лучших фоторабот получат награды в День города на праздничном рок-концерте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.