Сергей Маскевич: В Гродненской области открыли не просто школу, а особый культурно образовательный центр

Новости Беларуси. Современное трёхэтажное здание с просторными кабинетами, спортзалом и столовой - именно так сегодня выглядит новая школа в агрогородке Дотишки. Её открытия здесь ждали все без исключения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Козловская, учитель начальных классов Дотишской средней школы:

А работать в такой школе, построенной по современным технологиям с современным оборудованием, это просто для детей большое счастье.

Учебное заведение получило не только новое здание, но и новый статус. Ещё год назад здесь выпускными считались 9 классы, сегодня это полноценная средняя школа. Для ученицы 11-го класса Екатерины Бобнис и её мамы такие изменения стали настоящим подарком. В Дотишках девушка закончила базовую школу, а вот уже в 10 класс пришлось ходить в соседнюю деревню за несколько километров.

Екатернина Бобнис, ученица 11 класса Дотишской средней школы:

Мне было грустно покидать эту школу. Здесь остались и друзья, и знакомые, всё таки родная школа. А когда я узнала, что открывают новую школу, я была очень счастлива.

Оксана Бобнис, мама:

Ребёнок будет доучиваться последний год в очень красивой, хорошей светлой школе. И спортзал, и тренажёры, мы просто счастливы - все родители.

Но всё-таки главные герои сегодняшнего праздника - первоклашки. Именно с них начинается история новой школы.

Первый звонок совместили с началом учебного процесса. Дожидаться уроков ещё день не захотели сами школьники. Ведь в классах столько современной техники, которую необходимо быстро освоить.

Валентина Люленко, директор Дотишской средней школы:

Мобильный лингофонный класс, который в любое помещение может перемещаться и делать его тоже мобильным компьютерным классом. Установлено программное обеспечение, которое предусматривает работу на всех языках, а не только на тех, которые изучаются в нашей школе.

Долгожданным подарком для учебного заведения стал школьный автобус. В Дотишки на учёбу приезжают ребята из 25 окрестных деревень. А это больше половины учеников. Теперь проблема с доставкой решена окончательно.

Новую школу в Дотишках построили, что называется, на перспективу. Рассчитана она на 216 учеников, а занимаются немногим больше 180. Вакантные места, говорят местные жители, заполнятся уже в ближайшие годы, ведь в агрогородок приезжает много молодых специалистов.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Если здесь появилась школа, значит местная администрация уверена, что есть перспектива у Дотишек, как агрогородка, как центра, как населённого пункта с учётом прилегающих территорий. Безусловно, это не просто школа, а особый культурно образовательный центр.

Новая школа в Дотишках первое учебное заведение региона, открывшееся в этом году, но не единственное. Уже к концу осени учеников примет школа в одном из микрорайонов областного центра.