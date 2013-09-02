2 сентября в белорусских школах прошел первый урок. За парты сели около миллиона ребят. Что нового принесет им этот учебный год?

Новости Беларуси. В белорусских школах стартовал новый учебный год. Сегодня за парты сели около миллиона ребят, каждый десятый из них – первоклассник.

По традиции, первым в расписании стоял урок «Я – гражданин Беларуси». В столичных школах учебный год начался с темы «Я – минчанин». Его провели не только учителя, но и спортсмены, чиновники, известные люди нашей страны. В ратуше открытый урок собрал учащихся городских кадетских училищ.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Самая большая гордость нашего города – это люди. Где бы они ни были, где бы они ни жили все равно они остаются минчанами, все равно они остаются белорусами. А с годами, с расстояниями понятие Родины и все слова, тот смысл глубокий, которые вкладываются в понятие «Родина», в понятие «дом», только усиливаются и крепнут.

Подарком к этому дню стали три новых учебных заведения: в микрорайоне Лошица в Минске, в Солигорске, в деревне Дотишки Гродненской области. Причем эта сельская школа по оснащению не уступает городским: есть классы с интерактивным оборудованием, современные компьютеры и даже ноутбуки.

За неполные два года в агрогородке вместо старого здания, возвели современное трехэтажное. Изменился и статус учебного заведения. Вместо базовой школы теперь средняя. Учиться в ней будут ребята из 25 окрестных деревень. Рассчитана она на 216 учеников, а занимаются немногим больше 180. Вакантные места, говорят местные жители, заполнятся уже в ближайшие годы, ведь в агрогородок приезжает много молодых специалистов.

Сергей Маскевич, Министр образования Республики Беларусь:

Если здесь появилась школа, значит, уже местные органы власти, местная администрация уверена, что есть перспектива хорошая у Дотишек, как агрогородка, как центра, населенного пункта с учетом прилегающих территорий. Безусловно, это не просто школа, это особый культурно-образовательный центр.

Мария Козловская, учительница начальных классов Дотишской средней школы:

Работать в такой школе, которая построена по новым технологиям, технологиям, оснащена новым современным оборудованием, – это просто для детей большое счастье.

А в 11 школах и гимназиях столицы с сегодняшнего дня будут учиться по-новому: здесь стартовал инновационный проект «Электронная школа» с внедрением различных информационных сервисов, таких как электронные журнал, дневник, расписание занятий.

Еще одно новшество для минских школ – изучение отдельных предметов на повышенном уровне по четырем направлениям: филологическому, физико-математическому, химико-биологическому, обществоведческому. По новым учебным планам и программам начали работу 94 десятых класса столичных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.