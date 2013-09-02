Штраф за безбилетный проезд теперь - 50 тысяч

Новости Беларуси. Штраф за безбилетный проезд в Беларуси вырос в два с половиной раза. За поездку «зайцем» во всех видах общественного транспорта теперь придется заплатить 50 тысяч рублей вместо 20. Это предусматривают изменения в Кодексе об административных правонарушениях. К слову, даже после этого повышения денежное наказание за поездку без билета в Беларуси остается одним из самых лояльных в мире.

Ездить «зайцем» в Беларуси стало дороже. В два с половиной раза. Теперь городскому безбилетнику грозит штраф – в половину базовой величины. Такое новшество предусматривают изменения в административный кодекс. Новый штрафной тариф для поездов региональных линий – 70 тысяч. Безбилетнику, который едет в междугороднем автобусе, раскошелится придется уже на сто. Однако такая мера, говорят инициаторы документа, - практически плановая.

Леонид Можейко, депутат палаты представителей национального собрания Республики Беларусь:

Тот штраф, который существовал, он не упреждал то законодательство в административном наказании и не защищал интересы перевозчиков. Нашим добропорядочным пассажирам это будет только на пользу.

Увеличение штрафов призвано и навести порядок. Драки в транспорте в последнее время – дело нередкое. В большинстве случаев, из-за неоплаченного проезда. Самый резонансное происшествие – потасовка в автобусе в Новополоцке. В конце прошлого года. Тогда пассажиры просто таскали за волосы контролера, которая выполняла свои обязанности, пытаясь задержать безбилетников.

В прошлом году за безбилетный проезд только в Минске оштрафовали почти 200 тысяч человек. Это, для сравнения, количество жителей города Бобруйска. В общей сложности они заплатили больше трех миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Психологи отмечают, основной причиной, по которой белорусы грешат ездой без билета, — пресловутое желание халявы. В то время, как на содержание транспортной системы страна тратит колоссальные средства. Это услуга, за которую нужно платить. Поэтому увеличение штрафов – мера еще и психологическая. Менять мышление нужно с малого. Хочешь ехать - просто купи талончик.

Вместе с тем городской транспорт в Беларуси – один из самых дешевых для пассажиров в мире. Соответственно, и штрафы, небольшие. В Германии, к примеру, «заяц» заплатит в пересчете на рубли 800 тысяч. Немецкие транспортные компании из-за безбилетников ежегодно теряют 250 млн евро. Или, Франция. Там контролеры есть даже в метро. Даже с учетом разницы в доходах, белорусский пассажир – не в обиде.