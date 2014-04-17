Стародавний торговый Минск: где девушки искали свадебные платья и почему в городе были проблемы с мясом, но никогда – с рыбой

Шопинг в стародавнем Менске был не менее захватывающим, чем в современных гипермаркетах, причем для разных групп населения. Романтичная набережная на Немиге и начало проспекта Победителей – Мекка торговой жизни старого города. Район легендарного Минского замчища – начало биографии столицы и первая страница в летописи Менска торгового.

По одной из версий, именно там, где Немига впадала в Свислочь, начинался обмен. О валюте люди тогда и не думали, меняли зерно на ткань, мед – на шерсть. Возможно, от слова «мена» и пошло название Менск.

Все товары ожидал далекий торговый путь. Дело в том, что Свислочь, на берегах которой появилось замчище, в своих верховьях подступала к притокам Немана – рекам Уши и Вилии, что связывало стародавний Менск с Балтикой и таким образом позволяло вывозить сырье.

Кроме того, в низовьях Свислочь впадала в Днепр и через Березино связывалась с торговым путем «из варяг в греки», что открывало богатое Причерноморье.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Гэты гандаль пацвярджаўся і археалагічнымі раскопкамі, што былі праведзены тут, на менскім замчышчы, і ў 80-я гады, і ўжо пазней, ў 2010 годзе. Тут былі знойдзены вялікія, неразбітыя, амаль цалкам захаваные амфары крымскага Прычэрнамор’я. Верагодна, што ў гэтых амфарах прывозілі віно для менскага князя. Шматлікія валынскія прасліцы, іншыя археалагічныя знаходкі, посуд, іншыя прылады таксама пацвярджаюць, што гандаль вёўся шматлікі і ў розных накірунках.

Интенсивный торговый обмен на берегах Немиги начался еще в IX-X веках, что значительно старит город, в отличие от летописного упоминания Менска в 1067 году.

Бурлила торговая жизнь и дальше. До середины XVI века на территории замчища находился административный центр, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

И замок и другие постройки того времени были деревянными и не раз превращались в пепел. После очередного пожара 1547 года было решено перенести Минск на новое место. Тогда появились две части города: Верхний и Нижний и соответствующие им Верхний и Нижний рынки.

Знать и администрация переехала в Верхний город. В районе замчища осталась площадь для простых людей. Здесь возник Нижний рынок. Это было царство местных торговцев-евреев.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Пра гэта ўзгадваў яшчэ павел Шпілеўскі ў XIX стагоддзі, калі пісаў пра тое, якім ён убачыў Мінск. Тут на тры бакі насупраць Свіслачы стаялі гандлёвыя рады. Гэта былі і звычайныя нейкія скрыні, у якіх маглі проста ляжаць яблыкі, яйкі. Гэта былі шапікі, у якіх прадавалася ўсё, што тут выраблялася: адзенне, тканіна, нейкія побытавыя рэчы.

Поруч са сваімі маці бегалі, крычалі, весяліліся і дапамагалі адначасова ганлдяваць іх дзеці. Гэта было цэлае жыццё, цэлы вір.

Нижний рынок был единственным местом, где малообеспеченные минчане могли купить мясо. Правда, не очень качественное. Дело в том, что у столичных мясников была своя монополия, они искусственно создавали дефицит и завышали цены, поэтому приобрести качественную свинину могли только богатые горожане в магазинах. На Нижнем же рынке был неприятный запах и продавали залежалое мясо.

Свислочь всегда славилась своим норовом. Во время паводков Нижний рынок напоминал настоящее болото.

Но удивительно другое: наводнения стали своеобразным бизнесом для торговцев, так называемых в народе герцумероликов.

Во время паводков, когда по затопленным улочкам невозможно было проехать, они ставили на воду свои возы, поднимали плоты и перевозили минчан с одного берега на другой за особую плату. Горожане пользовались этой услугой от безысходности, а торговцы получали прибыль.

Интересно и то, что на Нижнем рынке, который был торговой площадью вплоть до начала XX века, можно было купить разнообразные товары и продукты, но никогда – рыбу. За лещами и карпами отправлялись на противоположный берег Немиги.

Сегодня трудно представить, что одноименная шумная улица, которая прячет под собой старинную реку Немигу, когда-то была настоящим рыбным городом.

Проблем с рыбными деликатесами в Минске не было никогда. А название рыбы мень, которая водилась в старой Немиге, служит еще одной версией происхождения названия города Менска.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Як узгадвалі мінчукі яшчэ ў даваены час, вылавіць яе можна было проста рукамі. Няміга і Свіслач былі вельмі багатымі на рыбу.

Халадзільнікаў не было, захоўваць тавар было складана. Таму, не прадаўшы, напрыклад, у адзін дзень, было прасцей выпусціць назад у раку. На наступны дзень зранку злавіць і пачаць прадаваць.

Далей па Нямізе ішоў таксама больш знатны гандаль. Там адчыняліся ўжо напрыканцы XIX стагоддзя маленькія фабрыкі і заводы. І каля іх ужо свае склепы.

Отправляться за покупками на Нижний рынок было небезопасно. Известный всем минчанам мост, который соединяет улицы Богдановича и Немигу, и раньше стоял на этом месте. Правда, тогда он был деревянный, а в народе его называли Хлусовым. И неспроста.

Славились на Нижнем рынке люди, которых горожане называли тендитники. Их делом было притягивать внимание покупателей.

Они настойчиво приглашали их в мастерские по ремонту одежды и обуви, в крамы. Вот откуда родом маркетинг, пусть и не цивилизованный.

Абсурдные финансовые пьесы разворачивались и по другую сторону Немиги на улице Зыбицкой, которую во времена Российской империи знали, как Торговую набережную. Здесь находились дорогие лавки и работали специальные приказчики, которые помимо того, что зазывали силком покупателей, еще и расхваливали товар своих хозяев.

Между приказчиками существовала нешуточная борьба за клиента, ведь их зарплата зависела от той прибыли, которую получал хозяин. В борьбе с зазывалами городские власти даже установили нормированный рабочий график с 9 утра до 9 вечера. Но с выключением света в лавке пиар-деятельность продавцов не останавливалась. И поздним вечером приказчики умудрялись насильно навязать минчанам свой товар.

Отсюда и символичное название Хлусового моста, которое было в народе еще до середины XX века. Оказаться жертвой обмана можно было в самом центре города.

После того, как Нижний рынок переехал на территорию Верхнего города, тут вмиг стали возникать административные и торговые центры. Правда, только для элиты, богатых горожан, высокопоставленных особ.

Совершенно иной уровень подготовки был и у продавцов. В 1569 году, когда Менск получил Магдебургское право, было принято решение строительства Гостиного двора. Места, где могли останавливаться зарубежные купцы.

Оно станет культурно-торговым сердцем столицы на протяжении четырех веков.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Гасціны двор спачатку был трохпавярховым. Той будынак, які ўзводзілі ў XVI стагоддзі, да нашага часу не захаваўся. Шмат разоў перабудоўваўся. І той, які бачым зараз, гэта ўжо апошняя рэканструкцыя 2000-х, а самая вялікая яго апошняя перабудова была напрыканцы XIX стагоддзя, калі з’явіўся ў будынка чацверты паверх.

А спачатку ў трохпавярховым будынку ўсё было распланавана. На першым паверсе знаходзіліся крамы, дзе можна было ў любую пару года набыць фрукты, прывазную садавіну і гародніну: персікі, лімоны, яблыкі, якіх, у адрозненні ад сучаснай сталіцы, канешне, у тагачасным Менску знайсці можна было далёка не часта.

Деликатесом среди местных товаров были черные груши, выведенные в поместье Казимира Сапеги. Они пользовались спросом у купцов.

Привлекателен был Гостиный двор для модниц того времени. Здесь продавали дорогие ткани, эксклюзивные украшения.

Приходили сюда молодые минчанки и за приданым. Можно было выбрать ткань для свадебного платья и обручальные кольца.

На третьем этаже разместился небольшой отель для купцов. Так Гостиный двор радовал своим ассортиментом обеспеченных горожан вплоть до начала XX века.

Вместе с Магдебургским правом торговля в Минске вышла на правовой уровень. Стали использовать меры: сажени, локти, известные еще со времен Полоцкого княжества VII-X веков.

Наконец-то торговлю можно было контролировать. В Ратуше разместили эталоны длины и веса.

Новоиспеченный памятный знак минских весов XV века – достойное свидетельство. Его недавно установили на площади Свободы. Каждый покупатель мог прийти в Ратушу и проверить, не обсчитали ли его на Нижнем рынке местные или зарубежные купцы.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Сёння гандлёвыя рады вядомыя як піўніцы, дзякуючы тым карчмам, якія тут размяшчаліся апроч крам. Што цікава, менавіта гэтыя крамкі прыцягвалі да сябе людзей, якія не надта багатымі былі на грошы, бо апроч гандлю ў гэтых крамах наладжваўся яшчэ і абмен грошай. А крамы гэтыя вядомы з канца XVIII стагоддзя.

Магдебургское право подарило Минску очаровательные «ярмарки-краски». Шумные, веселые, они всегда были праздником в жизни города. Их устраивали несколько раз в год, но самой долгожданной и любимой была «Десятуха». Ее проводили на десятый день после Пасхи на тогда Соборной площади, ныне площади Свободы.

Немало в Минске было и специализированных рынков. Например, в районе «БелЭкспо» на Купалы продавали молочные продукты, а в районе современной площади Свободы был конный рынок.

Вся территория сквера перед театром оперы и балета, пересечение улиц Купалы и Богдановича в районе бывшей 2-й больницы когда-то называлась Троицким базаром.

Причем это был единственный базар в городе. Все остальные торговые точки назывались рынками.

Дело в том, что рядом начинались Татарские огороды. А со старотатарских диалектов базар не иначе, как «дело возле ворот». Известно, что здесь как раз находились одни из въездных ворот в город.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Гэта было адзінае месца ў горадзе, дзе мінчукі маглі набыць дровы. Сюды ж мелі права прыязджаць на гандаль і сяляне з навакольных вёсак. Уезд на гарадскія рынкі ім быў дазволены незаўсёды, толькі на самыя буйныя кірмашы. Для сялянскіх коней, якія былі нязвыклыя да гарадскога руху, шум, гам на кірмашы быў нязвыклым, страшным. Таму коніка прывязвалі, на галаву яму адзявалі мех, падкладалі пад пысу сена. І конь так цэлы дзеь стаяў запрэжаны. А воз сялянскі станавіўся гандлёвым пралаўкам.

Покупали и продавали на Троицком базаре вплоть до 30-х годов, пока не началось строительство Оперного театра.

В начале XX века в районе базара появились небольшие переносные фотомастерские. Снимки были плохого качества, однако у минчан новая услуга пользовалась огромным спросом.

В конце XIX века помимо Верхнего и Нижнего появились Новый и Старый рынки. Новый разместился на месте Александровского сквера, известном тогда, как Новое место, а Старым стали называть Троицкий базар. Просуществовал рынок всего лет 50. Очень быстро из сельскохозяйственного он превратился в контрактный.

Валентина Короткина, экскурсовод:

На той плошчы, дзе зараз месціцца Александраўскі сквер, стаялі шматлікія шапікі, лавачкі, крамкі, у якіх сідзелі прадстаўнікі буйных манаполій, замежных кампаній і выпісвалі кантракты на грузаперавозкі, на гандаль вялікімі партыямі, драўніны.

В конце XIX века на месте Нового рынка по приказу властей был заложен Александровский сквер. Свое название он получил от часовни Александра Невского, которая здесь находилась.

Контрактный рынок переехал на главную улицу, на место, где сейчас находится кинотеатр «Центральный».

В конце XIX века Минск охватил железнодорожный бум, город становится крупным торговым центром. И это уже совсем другая история Минска и новая страница в его торговой летописи.