Раздельный сбор отходов: как реализовать, если в некоторых населенных пунктах вообще нет контейнеров для мусора?

Новости Беларуси. Минприроды возьмет свалки под усиленный контроль. По стране проходят рейды, в ходе которых, выяснилось, что далеко не везде в Беларуси можно говорить о раздельном сборе отходов... Все потому что во многих населенных пунктах и обычных то мусорных контейнеров нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Не зарастет народная тропа. Место к, которому мы направляемся прямо-таки выдает себя опознавательными знакам - старые покрышки, строительный мусор и даже унитаз. Местные жители почему-то эти отходы не довозят да специально отведенных для этого мест.

А это стихийная свалка. Место, разумеется, неофициальное, зато популярностью пользуется всегда. Особенно под покровом ночи.

Крупногабаритный мусор, а кто-то и просто ненужный хлам, здесь оставляют не только обитатели деревни Большой Тростенец, но и приезжие.

Александр Гордеенко:

Отовсюду свозят. Мужик ехал, какой-то мусор вывозил. Повез на свалку - у него не взяли этот мусор. И он говорит: приеду ночью и выброшу вон там возле берега. А на свалке не взяли, потому что требуют талон.

Выясняем дальше. Оказывается, контейнеры для сбора мусора в этой деревне пока диковинка. Коммунальные службы забирают у жителей лишь бытовые отходы. Приходится искать иные способы утилизации.

Анастасия Гордеенко:

Картошки немного всыпала, так не взяли.

Впрочем, цветные коробки для сбора мусора в деревне скоро появятся. Минскому району поможет Минск. Город подарит 10 мусоровозов и тысячу контейнеров. Кстати, и саму столицу сейчас активно приводят в порядок. Город уже очищен на 90%, но есть и проблемные места. Частная застройка микрорайона Масюковщина как раз одно из них. Три дня назад здесь была совсем другая картина. Сейчас от гор строительного мусора остались крупицы....

Александр Боровиков, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Здесь было, наверное, машин 6-7 мусора. Вот видите, здесь строительство идет рядом. Снос был заборов, снос был сараев. И, к сожалению, недобросовестные застройщики, по всей видимости не только здесь, но и в округе, вязи и вывезли сюда этот мусор.

Предъявить претензии нарушителю можно лишь поймав с поличным: тогда проступок аукнется штрафом. Минприроды усиливает контроль за чистотой. В том числе и с привлечением современных гаджетов.

Наталья Минченко, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природы Республики Беларусь:

Планируется использовать камеры, которые у нас установлены на дорогах для фиксации превышения скорости, для того, чтобы выявлять случаи, когда нарушители выбрасывают из окон бутылки, бумажки и другой мусор.

Тем временем, специальные комиссии отправились в рейды по всей Республике. Ведь бутылки или пустые пакеты едва ли смогут удачно вписаться в пейзаж парка или набережной. Свое видение на решение проблемы есть и у горожан. И все-таки какие бы меры не предпринимались, все сводится к личной ответственности.