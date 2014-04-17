Михаил Калинин. Знают ли минчане, кем был этот человек и какие места в городе названы в его честь?

Первомайский район Минска. Недалеко от входа в Центральный ботанический сад расположена мемориальная площадь, на которой возвышается памятник. Серьезный взгляд, устремленный вдаль, строгая одежда. Кажется, все в силуэте говорит о великом историческом прошлом этого человека. Знают ли минчане, кому установлен памятник?

Минчане:

Калинину.

Калинину Михаилу Ивановичу.

Михаилу Калинину.

Калинину установлен.

Действительно, это памятник Михаилу Ивановичу Калинину. Он принадлежит авторству скульпторов Полийчука и Глебова и архитекторам Григорьеву и Невзорову. Давайте узнаем, кем же был этот человек, воспетый выдающимися зодчими?

Минчане:

Троцкий называл его «всероссийским старостой», но позже его считали «всесоюзным старостой».

Известный партийный деятель в Советском Союзе.

Писатель.

Руководящую должность какую-то занимал.

В одной кадке со Сталиным, скажем так. Жертва революции.

Каким-то политическим деятелем. Но точно не помню.

Председателем ВЦИК или ЦИК, в общем.

Революционер.

Михаил Иванович Калинин – советский партийный деятель, получивший прозвище «всесоюзный староста». Председатель ЦИК, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, активный партийный деятель. Память этому человеку увековечена в десятках городов постсоветского пространства. А какие еще места в Минске посвящены Михаилу Калинину?

Минчане:

Кроме площади, по-моему, есть улица. Если я не ошибаюсь.

Улица Калинина, переулок Калинина, площадь Калинина.

Память о Михаиле Калинине увековечена в названиях улицы, переулка и площади Калинина, а также в десятках кинокартин и филателии, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.