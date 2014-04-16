Северный поселок в Минске: неизвестные речки, удивительная топонимика и уникальный памятник солдатам

Поселок-гигант с холодным нравом. Живописный частный сектор с лесным массивом и холмистым рельефом. Деревянная архитектура послевоенной столицы, ароматные сады, лай собак и камерная атмосфера. Другой Минск – Северный поселок.

В послевоенном Минске не существовало возможности массового жилищного строительства, городские власти стали выделять земельные участки людям под застройку.

В то же время начинается возведение автомобильного завода. Вопрос жилплощади как для строителей, так и для будущих рабочих был весьма актуальным. В столице начался бум поселков.

К примеру, в районе улицы Кабушкина появился Молодежный поселок, на территории улиц Шишкина и Юношеской – Западный, на месте корпусов завода колесных тягачей – Южный.

Северный поселок – не исключение.

Название «Северный поселок» трактуется вовсе не географическими координатами на карте Минска, а своим расположением относительно других поселков и автозавода.

С 1950 по 1955 годы в районе улицы Ангарской начали активно выделять участки под застройку. Там появилась первая часть одного из самых крупных частных секторов Минска.

Отправляемся на прогулку по Северному поселку. Начнем с исторического центра – улицы Магнитной.

Этот местный крест – уникальная достопримечательность города. Уже 60 лет он хранит память о советских солдатах. Летом местные жители украшают его рушниками.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

История такая. В 1944 году, когда советские войска входили в наш город, здесь проходили бои. Войска входили со стороны Могилевского шоссе. И погибли солдаты. Солдат похоронили примерно там, где сейчас находится конец этого белого забора. Там было три ряда могил. Через несколько лет, в середине 50-х годов, могилы упразднили, солдат перехоронили. А один из местных жителей, по фамилии Панов, как мне рассказывали, поставил этот крест в память о солдатах или просто как поклонный крест.

На Ангарском переулке таится еще одна достопримечательность Северного поселка. Отличная альтернатива уличным городским часам. Такой местный «Биг-Бен» прописался на воротах частного дома.

Ангарский переулок – один из самых длинных на карте Минска – около 3 км.

Примерно на этом месте проходит граница первой части поселка. Здесь в 50-е новые дома образовывали новые улицы. Имена для них придумывали по северо-восточному принципу. Ангарская, Иркутская, Байкальская, Енисейская, Хабаровская. Многие улицы нарекали в честь людей, связанных с Севером. Так, имени Дежнева – улица в честь землепроходца, который побывал на Тихом океане чуть ли не в XVII веке. Улица Лазарева – адмирала, который участвовал в открытии Антарктиды.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

На улице Лазарева есть смешная табличка на одном из новых, хорошего качества коттеджей. По-белорусски написано «вуліца Лазарава», а рядом хозяин дома заказал табличку на русском языке. Имея смутное представление о том, кто такой был Лазарев, написал улица Лазарево, типа поселка Лазарево.

Вторая очередь Северного поселка, где участки выделяли во второй половине 50-х годов. Здесь совершенна иная (без лютого нрава) топонимика.

Только в Северном поселке можно оказаться сразу в трех сезонах года. Здесь есть Летняя, Осенняя и Зимняя улицы.

Кроме того, при желании можно изучить биографию знаменитых личностей: летчика Нестерова, чешского журналиста Юлиуса Фучика, руководителя восстания в XVII веке Петра Болотникова, героя войны Александра Чекалина и многих других.

Резные карнизы и ставни. Среди домиков Северного поселка можно найти немало шедевров деревянного зодчества, которые радуют уже полвека. Оставалось и несколько пустырей. На одном из них несколько лет назад выросла эта башня и появились новые жилые высотки.

Инфраструктура в Северном квартале была не особо развитой. Школа, магазины, детские сады. Вы удивитесь, но в одном из них прописался корпус экологического университета имени Сахарова. Так, Северный поселок приютил студентов и приобрел свой вуз.

Северную топонимику продолжает Тобольский переулок – единственная в Минске «кольцевая» улочка, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

В Минске еще только одна магистраль обладает свойством не иметь ни начала ни конца – это кольцевая дорога. Вот Тобольский переулок приходит оттуда, уходит туда, делает круг и возвращается в это же место.

Холмистый рельеф – яркая особенность Северного поселка.

Гористая территория – дань местного Безымянного ручья и Тростянки – речки, которая образует водохранилище Стайки и впадает в Свислочь. Жаль, сегодня ручей практически пересох. Именно на этом водоразделе и расположен Северный поселок.

Мы заглянули на поэтичную Осеннюю улицу. Это один из самых красивых уголков Северного поселка. Малоэтажные деревянные и каменные дома необычных форм, уютные мансарды, балконы и уникальный полувековой декор. Эксклюзивная цветная застройка органично вливается в холмистый рельеф.

Осенью улица покрывается багряным ковром, здесь так и хочется творить и писать стихи. Тишину могут нарушить разве что очаровательные коты, которых в Северном поселке целые династии.

Кроме того, Осенняя улица и Встречный переулок – настоящее окно на весь поселок. Только здесь открываются захватывающие панорамы. Череда разноцветных крыш сливается воедино, а весь поселок напоминает карточный домик.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Встречный переулок, на котором мы сейчас стоим, и продолжающая его Встречная улица. Любопытные домики старые, деревянные, с балконами и подземными гаражами, и виды на ТЭЦ-3, на продолжение Северного поселка, ту его часть, которая находится за улицей Нестерова, на деревянные домики Дражни. В принципе, если бы не было современных 9-этажек, отсюда можно было бы увидеть и пол-Минска.

Раньше территория Северного поселка была своеобразным дачным районом губернского Минска первой половины XIX века.

Здесь были отдельные деревеньки Малое Стиклево и Большое Стиклево за кольцевой дорогой.

Минчане со средним достатком покупали тут загородные имения. Среди хозяев усадеб: Архитектор Хрищанович, инспектор минской губернской врачебной управы Даниил Спасович. Эта маленькая улочка с символичным названием Малое Стиклево – как напоминание о былых временах.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

По имени этих деревень, кстати, в середине 60-х годов и собирались назвать строящийся микрорайон Стиклево, но, видимо, название показалось кому-то неблагозвучным, тем более что на дореволюционных картах оно пишется через «Ц» (Сциклево). И хотя оно происходит от слова стекло, но могло вызвать, видимо, какие-то ненужные ассоциации. Вот так в Минске и появился микрорайон улицы Ангарской.

Прогулки по Северному поселку завершаем на интересном фрагменте улицы Ангарской. Старо-новый поселок прямо перед вами. Эта узенькая улочка – не что иное, как кусочек старой трассы Ангарской, на которой когда-то стояли частные дома. А буквально в нескольких метрах расположена новая трасса с высотками и автобусами.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

В советские времена очень популярным было выражение «стирание грани между городом и деревней». Сейчас у вас есть возможность посмотреть на эту самую грань.

Вот такой он – Северный поселок: частные дома, окруженные многоэтажками. И, кажется, эти частные дома продержатся еще долго.