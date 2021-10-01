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Пиар во Франции и более 200 картин. Кто из известных личностей посвятил свои работы картошке?

01 октября 2021 12:20
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Новости Беларуси. Пока хлеборобы справляют «Дожинки», программа «Центральный регион» на СТВ отправилась туда, где хлеб всему голова. Мечта бульбаша. Что роднит Ван Гога и узденцев и где же родина белорусской картошки? Узнаем, как появляются новые сорта картофеля, и поделимся лайфхаками для бульбашей.

Пиар во Франции и более 200 картин. Кто из известных личностей посвятил свои работы картошке?-1

Оказывается, картофель во все времена вдохновлял жителей разных континентов не только на гастрономические шедевры. Новая экспозиция в музее – репродукции картин художников из Европы и даже Азии. И все посвящены картошке. Как оказалось, Ван Гога этот овощ вдохновлял куда больше знаменитых подсолнухов.

«Бренд он неслучайно». Почему Дещенку называют картофельной столицей Беларуси? Читайте здесь.

Пиар во Франции и более 200 картин. Кто из известных личностей посвятил свои работы картошке?-4

Екатерина Сергиевич, ученица Дещенской средней школы:
Когда собирали материалы для данной выставки, мы очень удивились, что самая известная картина Ван Гога – это «Едоки картофеля». И что самое интересное, Ван Гог – единственный художник, у которого более 200 работ, посвященных теме картофеля.

Пиар во Франции и более 200 картин. Кто из известных личностей посвятил свои работы картошке?-7

А вот и Пармантье – легендарный пиарщик картофеля, который научил Францию есть картошку и доказал, что эти «земляные яблоки» не просто съедобны, а вкусны и полезны.

Пиар во Франции и более 200 картин. Кто из известных личностей посвятил свои работы картошке?-10

Екатерина Сергиевич:
Первое свое изображение в живописи картофель нашел в XVI веке благодаря не художнику, а французскому ученому Карлу Клузиусу. Также картофель изучал в XVIII веке французский ученый Пармантье.

Главный экспонат этого музея – картошка. Ученики дещенской школы рассказали факты о разных сортах – подробности здесь.

# Знаменитости # общество # Екатерина Сергиевич # Яна Шипко # Винсент Ван Гог # Антуан Огюст Пармантье # Карл Клузиус # Фотофакт

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