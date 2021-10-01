Пиар во Франции и более 200 картин. Кто из известных личностей посвятил свои работы картошке?

Новости Беларуси. Пока хлеборобы справляют «Дожинки», программа «Центральный регион» на СТВ отправилась туда, где хлеб всему голова. Мечта бульбаша. Что роднит Ван Гога и узденцев и где же родина белорусской картошки? Узнаем, как появляются новые сорта картофеля, и поделимся лайфхаками для бульбашей.

Оказывается, картофель во все времена вдохновлял жителей разных континентов не только на гастрономические шедевры. Новая экспозиция в музее – репродукции картин художников из Европы и даже Азии. И все посвящены картошке. Как оказалось, Ван Гога этот овощ вдохновлял куда больше знаменитых подсолнухов. «Бренд он неслучайно». Почему Дещенку называют картофельной столицей Беларуси? Читайте здесь.

Екатерина Сергиевич, ученица Дещенской средней школы:

Когда собирали материалы для данной выставки, мы очень удивились, что самая известная картина Ван Гога – это «Едоки картофеля». И что самое интересное, Ван Гог – единственный художник, у которого более 200 работ, посвященных теме картофеля.

А вот и Пармантье – легендарный пиарщик картофеля, который научил Францию есть картошку и доказал, что эти «земляные яблоки» не просто съедобны, а вкусны и полезны.