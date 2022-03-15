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Старейшина деревни Добрынь номинирована на премию «Человек года Витебщины-2021»

15 марта 2022 07:12
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Новости Беларуси. Лучшие в промышленности, бизнесе, сельском хозяйстве, социальной сфере. Лауреатам ежегодной областной премии «Человек года Витебщины-2021» 15 марта вручат награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старейшина деревни Добрынь номинирована на премию «Человек года Витебщины-2021»-1

Среди номинантов на почетное звание и старейшина деревни Добрынь, библиотекарь – Елена Новикова. В должности старосты агрогородка женщина с 2014 года. Правая рука председателя сельсовета знает каждого жителя лично. А всего в деревне проживает более 280 человек. Почистить зимой дороги, пригласить в Добрынь священника, привезти продукты или лекарства из города. Никто и никогда без помощи и внимания Елены Новиковой не оставался.

Старейшина деревни Добрынь номинирована на премию «Человек года Витебщины-2021»-4

Елена Новикова, старейшина деревни Добрынь:
Кто-то со своими проблемами. Кого-то надо выслушать. Кому-то надо что-то подсказать. С кем-то просто поговорить по душам. С кем-то книжку даже ту же обсудить. О прочитанном: что взяли. Каждого надо не вытолкнуть, а выслушать. И пропустить это через себя.

Старейшина деревни Добрынь номинирована на премию «Человек года Витебщины-2021»-7

Вручение областной премии «Человек года Витебщины-2021» впервые пройдет на древней Полоцкой земле – в Софийском соборе.

# Госнаграды # общество # Елена Новикова # Фотофакт

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