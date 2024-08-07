Старейшее деревянное здание Беларуси откроется после реконструкции

Механическая ручная сеялка, деревянные весы и кофемолка конца XVIII – начала XIX веков. В Гродно готовится к открытию музей народного быта. Он появится в древнем лямусе – старейшем деревянном здании в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальной постройке, возведенной без единого гвоздя, исполнится 255 лет. Лямус включен в список историко-культурных ценностей Беларуси. Он находится на территории Бригитского костела в центре Гродно. Масштабная реставрация уникального деревянного здания началась около 10 лет назад.

Сейчас волонтеры занимаются сбором экспонатов и оформлением музейных комнат. В одной из них воссоздают интерьеры жилого помещения конца XIX – начала XX веков.

Антоний Гремза, настоятель Бригитского костела Гродно:

Разная утварь деревянная – это первый зал, второй зал будет наполнен сельхозинструментами и тоже ткацким станком, называется кросны. И там тоже будем давать мастер-классы, чтобы эти кросны были рабоче, чтобы могли прийти, прикоснуться, дотронуться туристы, посетители музея. Чтобы это было контактно, чтобы люди имели соприкосновение с этой историей. Ну и есть залы, где будут находиться старые картины.