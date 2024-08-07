Комфорт пассажиров и престиж компании на первом месте. Аэропорт Шереметьево назвал «Белавиа» самой пунктуальной зарубежной авиакомпанией по итогам первого полугодия 2024-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По этому показателю белорусский перевозчик превзошел авиакомпании Катара и Китая. Победителей определяли на основе оценки следующих показателей: пунктуальность посадки, прибытия, отправления и взлета воздушных судов. Для каждой авиакомпании рассчитывалась общая сумма мест в рейтингах по всем показателям. Сегодня национальный авиаперевозчик «Белавиа» осуществляет регулярные рейсы в Шереметьево из Минска, Гомеля и Бреста.