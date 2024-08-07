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Аэропорт Шереметьево назвал «Белавиа» самой пунктуальной зарубежной авиакомпанией

07 августа 2024 10:36
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Комфорт пассажиров и престиж компании на первом месте. Аэропорт Шереметьево назвал «Белавиа» самой пунктуальной зарубежной авиакомпанией по итогам первого полугодия 2024-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аэропорт Шереметьево назвал «Белавиа» самой пунктуальной зарубежной авиакомпанией-1

По этому показателю белорусский перевозчик превзошел авиакомпании Катара и Китая. Победителей определяли на основе оценки следующих показателей: пунктуальность посадки, прибытия, отправления и взлета воздушных судов. Для каждой авиакомпании рассчитывалась общая сумма мест в рейтингах по всем показателям. Сегодня национальный авиаперевозчик «Белавиа» осуществляет регулярные рейсы в Шереметьево из Минска, Гомеля и Бреста.

# Авиасообщение # общество

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