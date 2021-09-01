Госпогранкомитет о ситуации с мигрантами на границе: «Польская сторона обязана принять все необходимые меры»

В палаточном городке на границе с Польшей продолжают проживать 32 человека, в основном выходцы из Афганистана. 1 сентября им передали теплые вещи и продукты питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На польской стороне люди находятся с 18 августа. Спасаясь от военных действий в своих странах, переселенцы рассчитывали найти убежище в европейском государстве. Но получили категорический отказ от польских властей. Требуя соблюдения своих прав, прямо на границе мигранты разбили стихийный лагерь, где все это время живут в полевых условиях. Зачастую без еды и воды.