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Госпогранкомитет о ситуации с мигрантами на границе: «Польская сторона обязана принять все необходимые меры»

01 сентября 2021 18:12
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В палаточном городке на границе с Польшей продолжают проживать 32 человека, в основном выходцы из Афганистана. 1 сентября им передали теплые вещи и продукты питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпогранкомитет о ситуации с мигрантами на границе: «Польская сторона обязана принять все необходимые меры»-1

На польской стороне люди находятся с 18 августа. Спасаясь от военных действий в своих странах, переселенцы рассчитывали найти убежище в европейском государстве. Но получили категорический отказ от польских властей. Требуя соблюдения своих прав, прямо на границе мигранты разбили стихийный лагерь, где все это время живут в полевых условиях. Зачастую без еды и воды.

Госпогранкомитет о ситуации с мигрантами на границе: «Польская сторона обязана принять все необходимые меры»-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Мы считаем, что польская сторона обязана принять все необходимые меры для разрешения ситуации. Допустить к беженцам международные правозащитные и гуманитарные организации, а также рассмотреть прошение о предоставлении статуса беженца или убежища, как это установлено европейским и международным законодательством.

# Беженцы # общество # Антон Бычковский # Фотофакт

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