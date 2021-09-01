«Каждый день мы умираем». Мигранты на польской границе призывают о помощи

В палаточном городке на границе с Польшей продолжают проживать 32 человека, в основном выходцы из Афганистана. 1 сентября им передали теплые вещи и продукты питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На польской стороне люди находятся с 18 августа. Спасаясь от военных действий в своих странах, переселенцы рассчитывали найти убежище в европейском государстве. Но получили категорический отказ от польских властей. Требуя соблюдения своих прав, прямо на границе мигранты разбили стихийный лагерь, где все это время живут в полевых условиях. Зачастую без еды и воды.

Мухамед:

Для начала я бы хотел поблагодарить всех, кто объединился, чтобы прийти сюда и помочь нам. Но этих мер недостаточно. Как вы видите, это место полностью мокрое. Во время дождя мы просто сидим в воде. Каждый день мы умираем. У нас нет еды, нет питьевой воды и очень много проблем. Я призываю правительства всех стран услышать нас, помочь нам. У нас есть пожилые люди, подростки – девушка, которой 15. Мы находимся в очень плохой ситуации. Каждую ночь мы плачем и молимся о помощи.

Госпогранкомитет о ситуации с мигрантами на границе: «Польская сторона обязана принять все необходимые меры»

Примечательно, что, хотя ситуация разворачивается на территории Евросоюза, именно белорусские пограничники помогали благотворителям доставить гуманитарную помощь в лагерь. Волонтеры Красного Креста и сотрудники ООН передали беженцам шерстяные одеяла, дождевики, средства гигиены, консервы и питьевую воду.