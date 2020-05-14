«Стараюсь не трогать всё подряд». Колоссальное снижение ротавируса наблюдают в детской инфекционке Минска
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О том, что чистота – залог здоровья, вспомнили и многие граждане. Как правильно мыть руки теперь знает каждый ребенок.
Нужно мыть 20 секунд и тщательно. Раньше могла где-то не помыть, а сейчас уже мою каждый раз.
Теперь я стараюсь не трогать все подряд и чаще обрабатываю руки антисептиком. Перед едой моем руки и после улицы.
И это действительно работает, причем не только с COVID-19. Врачи столичной детской инфекционной больницы наблюдают колоссальное снижение ротавируса.
Оксана Романова, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней БГМУ:
В прошлом году ротавирусной инфекции за апрель у детей (по статистике нашей больницы, я не беру Республику Беларусь) было 380 случаев. За (этот – прим. ред.) – только 59 случаев.