«Стараюсь не трогать всё подряд». Колоссальное снижение ротавируса наблюдают в детской инфекционке Минска

Новости Беларуси. Особое внимание на правила гигиены стали обращать не только санслужбы и крупные предприятия.

Из 16 тысяч рабочих заболели 90. Показываем, как на МТЗ организовали работу во время коронавируса

О том, что чистота – залог здоровья, вспомнили и многие граждане. Как правильно мыть руки теперь знает каждый ребенок.