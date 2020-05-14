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Из 16 тысяч рабочих заболели 90. Показываем, как на МТЗ организовали работу во время коронавируса

14 мая 2020 17:08
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Новости Беларуси. Магазины, транспорт – все общественные места, и даже подъезды сейчас убирают чаще, чем многие свои квартиры.  

Из 16 тысяч рабочих заболели 90. Показываем, как на МТЗ организовали работу во время коронавируса-1

Дезинфекция уже стала частью жизни для целых предприятий и коллективов.

Из 16 тысяч рабочих заболели 90. Показываем, как на МТЗ организовали работу во время коронавируса-4

Особое внимание медучреждениям. В поликлиниках ее проводят не реже раза в неделю, для скорых процедура обязательна после каждого вызова.  

Из 16 тысяч рабочих заболели 90. Показываем, как на МТЗ организовали работу во время коронавируса-7

Регина Завадская, заведующая отделением Минского городского центра дезинфекции и стерилизации:  
В среднем за сутки у нас бывает от 200 до 250 машин.  

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Они участвуют в транспортировке либо перевозке пациентов, у которых подозрение на инфекцию либо кого-то, у кого эта инфекция уже подтверждена. Все, что имеется в машине, все сумки, поверхности обрабатываются методом орошения.  

Из 16 тысяч рабочих заболели 90. Показываем, как на МТЗ организовали работу во время коронавируса-10

Почти 155 гектаров земли и более 30 цехов – это все Минский тракторный завод. Не менее внушительный и коллектив – порядка 16 тысяч человек. За два месяца с COVID столкнулись 90 работников. В каждом случае приняты необходимые меры.

Из 16 тысяч рабочих заболели 90. Показываем, как на МТЗ организовали работу во время коронавируса-13

Самым важным было не допустить распространения вируса. Получилось.

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Предприятие продолжает жить без карантина и работать в обычном режиме, но уже с новыми привычками.   

Из 16 тысяч рабочих заболели 90. Показываем, как на МТЗ организовали работу во время коронавируса-16

Екатерина Чичерова, корреспондент:
На заводе максимально ограничили перемещение между цехами. Каждое производственное помещение ежедневно обрабатывает моющая машина, а между сменами – еще и специальная бригада. Если подтверждается новый случай коронавируса, проводится дополнительная дезинфекция рабочего места сотрудника.

Из 16 тысяч рабочих заболели 90. Показываем, как на МТЗ организовали работу во время коронавируса-19

Василий Алексин, слесарь механосборочных работ ОАО «МТЗ»:
Пользуемся средствами индивидуальный защиты, например, масками. В каждом цеху есть антисептик. Лично я не боюсь коронавируса. Все рабочие тоже позитивно относятся.

Из 16 тысяч рабочих заболели 90. Показываем, как на МТЗ организовали работу во время коронавируса-22

Александр Реутский, начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне ОАО «МТЗ»:
При 16-тысячном коллективе 90 заболевших – это, наверное, все-таки не очень большая цифра. В последнее время, скажем так, наблюдается тенденция к уменьшению роста числа заболевших. Процент больничных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года даже меньше.

Из 16 тысяч рабочих заболели 90. Показываем, как на МТЗ организовали работу во время коронавируса-25

Все контакты первого уровня обязательно помещают на самоизоляцию. Сидят дома и те, у кого COVID подтвержден, но болезнь протекает в легкой форме.

Из 16 тысяч рабочих заболели 90. Показываем, как на МТЗ организовали работу во время коронавируса-28

Алла Луцевич, помощник врача-гигиениста центра гигиены и эпидемиологии Центрального района:
Либо домофон, либо, всякие ситуации бывают, может не работать, мы приглашаем на балкон, к окну, чтобы человек подтвердил, что сидит дома.

Бывали такие случаи, когда человек уходил в магазин. Мы с группой РОВД ждем 10-15 минут. Если человека нет либо он недоступен, РОВД пишет центру гигиены рапорт.

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Что ни говори, а COVID-19 уж точно дал повод увидеть мир с другой стороны, когда плюсы оборачиваются минусами, а минусы – плюсами. Двухмиллионный Минск, где сосредоточены промышленность и приличная плотность населения, проверил пандемию на себе.  

Из 16 тысяч рабочих заболели 90. Показываем, как на МТЗ организовали работу во время коронавируса-31

Несмотря на все неудобства, вызванные вирусом, город продолжает жить. Ведь поставить на паузу социальную и экономическую жизнь, как сделали в других европейских столицах, – еще не значит одержать победу в борьбе с COVID.  

# Коронавирус # общество # Регина Завадская # Екатерина Чичерова # Фотофакт

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