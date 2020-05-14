Из 16 тысяч рабочих заболели 90. Показываем, как на МТЗ организовали работу во время коронавируса

Новости Беларуси. Магазины, транспорт – все общественные места, и даже подъезды сейчас убирают чаще, чем многие свои квартиры.

Дезинфекция уже стала частью жизни для целых предприятий и коллективов.

Особое внимание медучреждениям. В поликлиниках ее проводят не реже раза в неделю, для скорых процедура обязательна после каждого вызова.

Регина Завадская, заведующая отделением Минского городского центра дезинфекции и стерилизации:

В среднем за сутки у нас бывает от 200 до 250 машин. За ночь около 10 тысяч квадратных метров. Как дезинфицируют поликлиники Минска Они участвуют в транспортировке либо перевозке пациентов, у которых подозрение на инфекцию либо кого-то, у кого эта инфекция уже подтверждена. Все, что имеется в машине, все сумки, поверхности обрабатываются методом орошения.

Почти 155 гектаров земли и более 30 цехов – это все Минский тракторный завод. Не менее внушительный и коллектив – порядка 16 тысяч человек. За два месяца с COVID столкнулись 90 работников. В каждом случае приняты необходимые меры.

Самым важным было не допустить распространения вируса. Получилось. Производство масок для сотрудников, медсанчасть и обработка: как МАЗ работает во время коронавируса Предприятие продолжает жить без карантина и работать в обычном режиме, но уже с новыми привычками.

Екатерина Чичерова, корреспондент:

На заводе максимально ограничили перемещение между цехами. Каждое производственное помещение ежедневно обрабатывает моющая машина, а между сменами – еще и специальная бригада. Если подтверждается новый случай коронавируса, проводится дополнительная дезинфекция рабочего места сотрудника.

Василий Алексин, слесарь механосборочных работ ОАО «МТЗ»:

Пользуемся средствами индивидуальный защиты, например, масками. В каждом цеху есть антисептик. Лично я не боюсь коронавируса. Все рабочие тоже позитивно относятся.

Александр Реутский, начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне ОАО «МТЗ»:

При 16-тысячном коллективе 90 заболевших – это, наверное, все-таки не очень большая цифра. В последнее время, скажем так, наблюдается тенденция к уменьшению роста числа заболевших. Процент больничных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года даже меньше.

Все контакты первого уровня обязательно помещают на самоизоляцию. Сидят дома и те, у кого COVID подтвержден, но болезнь протекает в легкой форме.

Алла Луцевич, помощник врача-гигиениста центра гигиены и эпидемиологии Центрального района:

Либо домофон, либо, всякие ситуации бывают, может не работать, мы приглашаем на балкон, к окну, чтобы человек подтвердил, что сидит дома. Бывали такие случаи, когда человек уходил в магазин. Мы с группой РОВД ждем 10-15 минут. Если человека нет либо он недоступен, РОВД пишет центру гигиены рапорт. «Стараюсь не трогать всё подряд». Сильное снижение ротавируса наблюдают в детской инфекционке Минска Что ни говори, а COVID-19 уж точно дал повод увидеть мир с другой стороны, когда плюсы оборачиваются минусами, а минусы – плюсами. Двухмиллионный Минск, где сосредоточены промышленность и приличная плотность населения, проверил пандемию на себе.