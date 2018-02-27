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В Минтрансе объяснили, как будут работать частные перевозчики после изменения закона

27 февраля 2018 18:33
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Новости Беларуси. Теперь все будут в равных условиях, а это означает – регулярные рейсы и по расписанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Такие меры позволят сделать перевозки пассажиров безопаснее и комфортнее, а главное – постоянно следить за тем, соблюдает ли водитель правила дорожного движения. Это касается мест посадки и высадки пассажиров, прохождения медицинского осмотра и продолжительности рабочего дня.  

В Минтрансе объяснили, как будут работать частные перевозчики после изменения закона-1

  

Александр Шишко, заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:  
Мы – и Минтранс, и операторы – сегодня готовы работать, как я уже сказал, по их расписаниям. На три месяца мы имеем право этот маршрут заключить, а дальше уже конкурс. Хорошо работаешь – никто тебя с этого конкурса никогда не подвинет.  

И никто же не запрещает сегодня тем людям, которые будут заниматься перевозками, забирать от дома, звонить. Забирайте, давайте билеты и едьте.  

Если где-то полномочия облисполком не дал оператору – это полномочия находятся у заказчика. В законе написано: заказчик – это местные органы власти. Они принимают решение. Кого они оператором назначат?  

Вот в Могилеве даже назначен частный оператор. Сегодня этот оператор эффективнее. Пожалуйста, решением исполкома его назначают оператором.  

В Минтрансе объяснили, как будут работать частные перевозчики после изменения закона-4

  

Также не будет запрещено забирать пассажиров с остановки, если это оговорено маршрутом (то есть согласовано с Госавтоинспекцией с учетом требований безопасности дорожного движения).  

Напоминаем, что закон вступил в силу 23 февраля. А норма, которая касается перевозчиков, начала действовать с 26 числа.  

# общество # Фотофакт # Общественный транспорт # Александр Шишко

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