«Стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны». Издательство «Беларусь» отмечает 100-летний юбилей

Новости Беларуси. Издательство «Беларусь» – старейшее в нашей стране – отмечает 100-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь увидели свет книги многих известных белорусских писателей. За век выпущены тысячи экземпляров суммарным тиражом в десятки миллионов. Во многом именно это издательство способствовало развитию отрасли в стране и в советский период, и в новейшей истории суверенной Беларуси.

Даже в самые сложные периоды издательство «Беларусь» не прекращало свою деятельность. Например, в коллекции до сих пор сохранилась уникальная книга стихов Янки Купалы, датируемая 1944-м годом. Роль издательства заметна и в истории современной Беларуси. Изданные книги дали толчок к развитию науки и искусства. За 2020 год издательство выпустило шесть десятков наименований книг общим тиражом почти в 90 тысяч экземпляров.

Сергей Пешин, директор издательства «Беларусь»:

Мы работаем под слоганом «Беларусь» о Беларуси». Мы стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны, ее представляем. Наиболее интересной с моей точки зрения была серия книг «Падарожжа па родным краі», посвященная Году малой родины. Мы хотим, чтобы из этих фрагментов мозаики нашей малой родины с этих местечек, в конце работы над этой серией у нас создалась одна наша цельная, большая Беларусь.

Анжела Садовская, ведущий специалист издательства «Беларусь»:

Мы будем продолжать эти лучшие традиции и, естественно, совершенствовать все, что касается новейших технологий в книгопечатании.

С юбилеем издательство поздравил и Президент Александр Лукашенко, отметив, что сегодня его коллектив выполняет важную миссию – создает летопись независимой Беларуси. Свои поздравления коллективу «Беларуси» лично высказали руководители других издательств, парламентарии и министры. Лучших отметили почетными грамотами и нагрудными знаками.

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Вельмі прыемна, што нават па прашэсці ста гадоў гэтая ўстанова працягвае лепшыя традыцыі айчыннай выдавецкай справы, пры гэтым само выдавецтва не стаіць на месцы, а развіваецца, шукае новыя формы і імкнецца ўмацоўваць вобраз Беларусі як краіны з багатай культурнай і гістарычнай спадчынай. Игорь Луцкий: Беларусь – молодое государство, которое должно развиваться, свои приоритеты выстраивать (читать далее).