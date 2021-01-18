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«Стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны». Издательство «Беларусь» отмечает 100-летний юбилей

18 января 2021 18:18
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Новости Беларуси. Издательство «Беларусь» – старейшее в нашей стране – отмечает 100-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь увидели свет книги многих известных белорусских писателей. За век выпущены тысячи экземпляров суммарным тиражом в десятки миллионов.

Во многом именно это издательство способствовало развитию отрасли в стране и в советский период, и в новейшей истории суверенной Беларуси.

«Стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны». Издательство «Беларусь» отмечает 100-летний юбилей-1

Даже в самые сложные периоды издательство «Беларусь» не прекращало свою деятельность. Например, в коллекции до сих пор сохранилась уникальная книга стихов Янки Купалы, датируемая 1944-м годом.

Роль издательства заметна и в истории современной Беларуси. Изданные книги дали толчок к развитию науки и искусства. За 2020 год издательство выпустило шесть десятков наименований книг общим тиражом почти в 90 тысяч экземпляров.

«Стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны». Издательство «Беларусь» отмечает 100-летний юбилей-4

Сергей Пешин, директор издательства «Беларусь»:
Мы работаем под слоганом «Беларусь» о Беларуси». Мы стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны, ее представляем.

Наиболее интересной с моей точки зрения была серия книг «Падарожжа па родным краі», посвященная Году малой родины. Мы хотим, чтобы из этих фрагментов мозаики нашей малой родины с этих местечек, в конце работы над этой серией у нас создалась одна наша цельная, большая Беларусь.

«Стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны». Издательство «Беларусь» отмечает 100-летний юбилей-7

Анжела Садовская, ведущий специалист издательства «Беларусь»:
Мы будем продолжать эти лучшие традиции и, естественно, совершенствовать все, что касается новейших технологий в книгопечатании.

«Стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны». Издательство «Беларусь» отмечает 100-летний юбилей-10

С юбилеем издательство поздравил и Президент Александр Лукашенко, отметив, что сегодня его коллектив выполняет важную миссию – создает летопись независимой Беларуси.

Свои поздравления коллективу «Беларуси» лично высказали руководители других издательств, парламентарии и министры. Лучших отметили почетными грамотами и нагрудными знаками.

«Стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны». Издательство «Беларусь» отмечает 100-летний юбилей-13

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Вельмі прыемна, што нават па прашэсці ста гадоў гэтая ўстанова працягвае лепшыя традыцыі айчыннай выдавецкай справы, пры гэтым само выдавецтва не стаіць на месцы, а развіваецца, шукае новыя формы і імкнецца ўмацоўваць вобраз Беларусі як краіны з багатай культурнай і гістарычнай спадчынай.  

Игорь Луцкий: Беларусь – молодое государство, которое должно развиваться, свои приоритеты выстраивать (читать далее). 

«Стараемся сосредоточиться на моментах, которые касаются именно нашей страны». Издательство «Беларусь» отмечает 100-летний юбилей-16

Сейчас издательство также продолжает серию «Палац мастацтва», где представлены работы современных художников. Более трех десятков книг насчитывает серия «Славутыя мастакі з Беларусі», которая была создана совместно с Национальным художественным музеем. Совсем скоро белорусский читатель увидит книгу, посвященную аварии на Чернобыльской АЭС. 

# Книги # общество # Александр Лукашенко # Сергей Пешин # Анжела Садовская # Андрей Кунцевич # Игорь Луцкий # Фотофакт

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