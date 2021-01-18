Игорь Луцкий: Беларусь – молодое государство, которое должно развиваться, свои приоритеты выстраивать

С юбилеем издательство поздравил и Президент Александр Лукашенко, отметив, что сегодня его коллектив выполняет важную миссию – создает летопись независимой Беларуси.

Новости Беларуси. Издательство «Беларусь» – старейшее в нашей стране – отмечает 100-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:

Издательство «Беларусь» было создано в непростое время. 1921-й год – становление страны. Можно сказать, что сейчас наша страна тоже находится в стадии становления, несмотря на 26 лет независимости. Мы молодое государство, которое должно развиваться, которое должно свои приоритеты выстраивать.

Сегодня, как и сто лет назад, издательство должно быть встроено в систему отношений между гражданами, поэтому общественно-политическая книга должна вернуться.