Паводковая вода стоит на полях озёрами! Какой план для посевной-2023 подготовили брестские аграрии?

Новости Беларуси. Зимний паводок в Брестской области подтопил не только частные подворья, но и посевы озимых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мелиоративные каналы переполненные, а пришедшая большая вода целыми озерами стоит на полях. Пока аграрии продумывают схемы пересева вымокших участков, инженеры завершают подготовку техники к весенней посевной. Подробности у нашего корреспондента Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Это больше походит на рисовые поля. Но как бы не так: под толщей воды, а точнее, уже сегодня льда, находится белорусская озимая пшеница. Неожиданный зимний паводок, который пришел в Беларусь, затопил сельхозугодья, образуя бескрайние озера.

Даже для хозяйства «Повитье» Кобринского района, где ежегодно на торфяно-болотных почвах стоит вода, январское подтопление стало неожиданностью. Хотя по опыту к такому сценарию готовятся заранее: пересматривают план сева и сокращают озимые. Говорят, это позволит меньше потерять по весне на пересеве яровыми. Но у природы свои планы: уже примерно половина озимых культур в «блюдцах». Так аграрии между собой называют подтопленные участки.

Ольга Косынюк, главный агроном сельхозпредприятия «Сельхоз-Повитье»:

Хоть и работает мелиорация и вовремя откачивается вода насосными станциями, но все равно осадков в этом году выпало очень много. Поэтому картина такая, вы видите, что подтопляемость все равно есть. Причем стихия коснулась не только низменных мест, где подтопления стали нормой, но и тех хозяйств, где сельхозугодия никогда не вымокали. В Кобринском районе подтопило порядка 10 % всех озимых зерновых площадей и порядка 10 % озимого рапса. Если тенденция сохранится, весной придется оперативно пересевать отдельные участки. К такому сценарию готовят и посевную технику.

Александр Лопутко, главный инженер сельхозпредприятия «Сельхоз-Повитье»:

Вся энергонасыщенная техника, которая будет задействована на посевных, будет укомплектована спаркой колес для лучшей проходимости. Также на единицах, на которых есть возможность доустановить спарку, это у нас 1523, также будут использоваться на спаренных колесах. И будем использовать технику, которая легче по весу для более эффективной работы.

Впервые с подтоплениями столкнулись в хозяйстве «Восходящая заря». За всю историю такого не припомнят. Белые «блюдца» в диаметре достигают до 500 метров и лучше всего видны с высоты. Местные аграрии к весне готовят свою стратегию борьбы с последствиями большой воды. Провести посевную максимально быстро и точно в агрономические сроки благодаря запасу техники. В арсенале – 59 тракторов, из них шесть энергонасыщенных, пять посевных агрегатов, а это позволит взять высокий темп работ.

Николай Назарук, главный инженер сельхозпредприятия «Восходящая заря»:

Мы всегда привыкли работать с запасом мощности. Сеялки у нас хоть и старенькие, но они еще в добротном состоянии, потому что наши механизаторы не добивают их до ручки, а своевременный ремонт. У нас сегодня все посевные агрегаты полностью исправны. И даже по их состоянию не все будем выпускать. На всякий случай один будет стоять в запасе, если что-то резко перецепили, и сеем дальше. Топлива хватает на посевную уже сейчас.