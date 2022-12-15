«Станьте рядышком с нашими детками». 15 декабря в Беларуси стартует акция «Наши дети»

Новости Беларуси. Предновогодний марафон добра идет по стране. 15 декабря стартует самая добрая и душевная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот проект с каждым днем исполняет все больше новогодних желаний, которые загадали маленькие белорусы в интернатах, приемных семьях, больницах и реабилитационных центрах.

В 2022 году на республиканском уровне в акции примут участие более 20 тысяч детей. Представители более 150 организаций страны посетят больницы и социальные учреждения, чтобы поздравить детей и вручить им подарки. Торжественное открытие пройдет сегодня в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.

Людмила Кондрашова, председатель правления РОО «Белорусский детский фонд»:

Все стараются сделать этот праздник веселым и подарить немножечко счастья. Я призываю всех вас, дорогие мои люди, поучаствуйте, пожалуйста, в этой акции, дарите добро, станьте рядышком с нашими детками. В этом году станьте рядом с детками с аутичным синдромом. Поучаствуйте в нашем марафоне. Мы будем вам очень признательны. Поверьте, когда вы посетите то учреждение, где мы с вами вместе создадим ему уют, вам тоже будет очень приятно.