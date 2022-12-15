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Белорусские военные в рамках проверки боевой готовности преодолели Неман по понтонно-мостовой переправе

15 декабря 2022 06:53
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Новости Беларуси. Боевая подготовка: в рамках внезапной проверки готовности подразделения механизированной бригады по понтонно-мостовой переправе преодолели реку Неман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военные инженеры возвели ее в кратчайшие сроки в сложных погодных условиях.  

Белорусские военные в рамках проверки боевой готовности преодолели Неман по понтонно-мостовой переправе-1

Такая проверка для офицеров еще одна возможность закрепить полученные навыки, а для солдат срочной военной службы – отработка теории на практике.  

Белорусские военные в рамках проверки боевой готовности преодолели Неман по понтонно-мостовой переправе-4

Напомним, внезапная проверка боевой готовности началась накануне по поручению нашего Президента. И проходит под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности.  

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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