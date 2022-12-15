Белорусские военные в рамках проверки боевой готовности преодолели Неман по понтонно-мостовой переправе

Новости Беларуси. Боевая подготовка: в рамках внезапной проверки готовности подразделения механизированной бригады по понтонно-мостовой переправе преодолели реку Неман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военные инженеры возвели ее в кратчайшие сроки в сложных погодных условиях.

Такая проверка для офицеров еще одна возможность закрепить полученные навыки, а для солдат срочной военной службы – отработка теории на практике.