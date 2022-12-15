Ко Дню письменности в Городке установят памятник Константину Вереницыну

Новости Беларуси. В Городке установят памятник Константину Вереницыну, автору самого популярного белорусского произведения XIX века – поэмы «Тарас на Парнасе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Районный центр получил право встретить День белорусской письменности в 2023 году. Национальный фестиваль пройдет в юбилейный 30-й раз. Подготовка к его проведению уже началась. Преобразится и сама столица праздника. Обновления затронут социальную инфраструктуру Городка, появятся и новые украшения райцентра. Активное участие в подготовке к проведению фестиваля принимают и сами жители города.

Марина Здольникова, заместитель председателя Городокского райисполкома:

У нас уже сегодня обсуждаются творческие идеи, планы, инициативы, которые мы предполагаем реализовать в 2023 году. В рамках данных проектов мы хотим рассказать о богатой истории Городокского края, его традициях, о людях Городокщины, которые прославляли и прославляют свою малую родину. От мастеров ко Дню письменности готовится эксклюзивная сувенирная продукция.