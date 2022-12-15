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Ко Дню письменности в Городке установят памятник Константину Вереницыну

15 декабря 2022 06:35
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Новости Беларуси. В Городке установят памятник Константину Вереницыну, автору самого популярного белорусского произведения XIX века – поэмы «Тарас на Парнасе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ко Дню письменности в Городке установят памятник Константину Вереницыну-1

Районный центр получил право встретить День белорусской письменности в 2023 году. Национальный фестиваль пройдет в юбилейный 30-й раз. Подготовка к его проведению уже началась. Преобразится и сама столица праздника. Обновления затронут социальную инфраструктуру Городка, появятся и новые украшения райцентра. Активное участие в подготовке к проведению фестиваля принимают и сами жители города.  

Ко Дню письменности в Городке установят памятник Константину Вереницыну-4

Марина Здольникова, заместитель председателя Городокского райисполкома:  
У нас уже сегодня обсуждаются творческие идеи, планы, инициативы, которые мы предполагаем реализовать в 2023 году. В рамках данных проектов мы хотим рассказать о богатой истории Городокского края, его традициях, о людях Городокщины, которые прославляли и прославляют свою малую родину. От мастеров ко Дню письменности готовится эксклюзивная сувенирная продукция.  

Ко Дню письменности в Городке установят памятник Константину Вереницыну-7

День белорусской письменности отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. Праздник традиционно проходит в городах, которые являются историческими центрами культуры, науки, литературы и книгопечатания.  

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# Памятники # общество # Марина Здольникова # Константин Вереницын # Фотофакт

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