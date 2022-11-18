Становится спасением браку. В каком случае измена может пойти на пользу отношениям?

Согласно статистике, большинство семей в Беларуси распадаются. Если нет гарантии, что после штампа в паспорте наступит то самое «жили они долго и счастливо», то зачем идти в ЗАГС? Именно так рассуждают все больше молодых пар. За и против свободных отношений, почему официальный брак лучше гражданского и чем выгодна любовь без обязательств? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Довольно-таки часто на форму свободных отношений идут семейные пары, как бы это ни было странно, считая, что это может спасти брак или просто длительный союз людей. Как это вообще работает?

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:

Если в супружеской паре вдруг случилась, как это принято называть, измена, мужчина изменил или женщина изменила – бывает такое однократно. Эта измена на самом деле становится спасением этому браку. Человек куда-то сходил, осознал, понял, что лучше моего партнера на этом свете никого нет, и после этого люди живут долго и счастливо.

Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов:

Муж жене не изменяет, а убеждается в том, что лучше ее нет, ходя по другим? Нелли Куприянович:

Нет, не по другим. Я говорю, когда случилась разовая какая-то измена. У меня в практике таких случаев много. Бывает так, что разовая, случайная какая-то измена, наоборот, является стимулом пересмотра отношений в браке, каких-то новых переговоров, действий. Этот брак далее может быть очень крепким надолго. Если пара уже приходит к тому, что давай ты пойдешь гулять, я пойду гулять, мы сходим на свинг-вечеринки какие-нибудь или позовем к себе третьего в сексуальные отношения – эти отношения, скорее всего, будут обречены на развал. Потому что люди начинают уже немножко как бы извращаться, скидывать c себя ответственность. Может быть, даже подсознательно хотят сделать виноватым своего партнера, который глупенько согласился: «Ладно, пойду я, погуляю, если это для укрепления брака». На самом деле это же очень удобно потом его обвинить в том, что я тебя послал, и ты послался, а мог бы и не посылаться.