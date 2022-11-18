«Сегодня мы вместе, а завтра я тебя не знаю». Что стоит за свободными отношениями, рассказала психолог
Согласно статистике, большинство семей в Беларуси распадаются. Если нет гарантии, что после штампа в паспорте наступит то самое «жили они долго и счастливо», то зачем идти в ЗАГС? Именно так рассуждают все больше молодых пар. За и против свободных отношений, почему официальный брак лучше гражданского и чем выгодна любовь без обязательств? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Свободные отношения – что вообще вкладывается в это понятие?
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
В это понятие вкладывается безответственность, страхи и удобства.
Юлия Самусенко:
Почему вообще многие люди сейчас за свободные отношения? Что это такая за современная тенденция?
Нелли Куприянович:
Современная тенденция, когда ноль ответственности. Можно быстро что-то переиграть, сойтись, разбежаться без всякого напряга. Потому как, когда официально узаконенные отношения, люди уже имеют общий бюджет, планируют детей, родственники понимают, как друг к другу относиться. Когда это свободные отношения, тогда сегодня мы вместе, а завтра я тебя не знаю.
Юлия Самусенко:
Всегда ли свободные отношения – это отношения без чувств, без любви?
Нелли Куприянович:
Свободные отношения могут быть с чувствами, с сильными чувствами, с разными чувствами, и с любовью в том числе. Здесь просто вопрос про ответственность, удобства и страхи.
Юлия Самусенко:
Нет ли связи – свободные отношения и, например, травмированные психологически люди?
Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:
Есть связь.
Юлия Самусенко:
Мне кажется, такая прямая.
Виктория Протас:
Прямая. Самое интересное, что очень трудно найти нетравмированного человека. Все травмированы, на самом деле. Я таких не знаю.
Юлия Самусенко:
Нелли, многие считают, что сводные отношения – это следствие страха ответственности. Почему современные мужчины и женины бегут от серьезных отношений?
Нелли Куприянович:
Это просто удобно. Я считаю, что свободные отношения – это очень удобно, потому что сегодня ты – мое, а завтра мне надоело – уже не мое, и мы друг другу никто. Я думаю, что сегодня все-таки идет уже больше такая тенденция про удобства и зону комфорта скорее, чем про страхи.
Юлия Самусенко:
Мне кажется, это удобно до первого момента ревности. Когда ты увидел свою женщину или своего мужчину с другим человеком, понял: нет, кажется, я не готов к этим свободным отношениям.
Нелли Куприянович:
Здесь уже включается страх. То есть, получается, хочется, чтобы было мое и страшно, что уведут, и так же страшно взять на себя ответственность, потому что это, боже мой – деньги, время и еще что-то. Нынешняя молодежь очень не любит напрягаться. Они хотят, чтобы было все легко и быстро.
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