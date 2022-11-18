«Сегодня мы вместе, а завтра я тебя не знаю». Что стоит за свободными отношениями, рассказала психолог

Согласно статистике, большинство семей в Беларуси распадаются. Если нет гарантии, что после штампа в паспорте наступит то самое «жили они долго и счастливо», то зачем идти в ЗАГС? Именно так рассуждают все больше молодых пар. За и против свободных отношений, почему официальный брак лучше гражданского и чем выгодна любовь без обязательств? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Свободные отношения – что вообще вкладывается в это понятие?

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:

В это понятие вкладывается безответственность, страхи и удобства. Юлия Самусенко:

Почему вообще многие люди сейчас за свободные отношения? Что это такая за современная тенденция? Нелли Куприянович:

Современная тенденция, когда ноль ответственности. Можно быстро что-то переиграть, сойтись, разбежаться без всякого напряга. Потому как, когда официально узаконенные отношения, люди уже имеют общий бюджет, планируют детей, родственники понимают, как друг к другу относиться. Когда это свободные отношения, тогда сегодня мы вместе, а завтра я тебя не знаю. Юлия Самусенко:

Всегда ли свободные отношения – это отношения без чувств, без любви? Нелли Куприянович:

Свободные отношения могут быть с чувствами, с сильными чувствами, с разными чувствами, и с любовью в том числе. Здесь просто вопрос про ответственность, удобства и страхи. Юлия Самусенко:

Нет ли связи – свободные отношения и, например, травмированные психологически люди?

Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:

Есть связь. Юлия Самусенко:

Мне кажется, такая прямая. Виктория Протас:

Прямая. Самое интересное, что очень трудно найти нетравмированного человека. Все травмированы, на самом деле. Я таких не знаю. Юлия Самусенко:

Нелли, многие считают, что сводные отношения – это следствие страха ответственности. Почему современные мужчины и женины бегут от серьезных отношений?