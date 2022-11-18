Нет бытовухи и мелочей, которые раздражают. Почему некоторые пары живут раздельно, при этом будучи в браке?

Согласно статистике, большинство семей в Беларуси распадаются. Если нет гарантии, что после штампа в паспорте наступит то самое «жили они долго и счастливо», то зачем идти в ЗАГС? Именно так рассуждают все больше молодых пар. За и против свободных отношений, почему официальный брак лучше гражданского и чем выгодна любовь без обязательств? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Каждая встреча – это, получается, свидание. Отсутствие быта, который съедает – получается, столько плюсов от того самого гостевого брака.

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:

Гостевой брак – это, в принципе, может быть, когда муж и жена. У них совместное хозяйство, дети, но они живут, как брат с сестрой. Они много взаимодействуют, просто у них нет той глубокой любви, уважения друг к другу. Один ушел, другой пришел и наоборот. Манька дома – Ваньки нет, Ванька дома – Маньки нет. Вот что такое гостевой брак. Это не совсем то, что вы говорите – как бы свидание где-то. Свидание – это просто люди встречаются для удовлетворения каких-то своих потребностей социальных, физических. Ради бога, они встретились, удовлетворили потребности, разбежались. Это не совсем, может быть, даже про гостевой брак. Есть свободные отношения, есть гостевой брак – это разные вещи. Правда, коллега?

Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:

Конечно. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Если мы будем говорить об отношениях, когда люди живут раздельно, в разных квартирах, но при этом у них зарегистрирован брак, и они воспитывают детей. Виктория Протас:

Есть такие случаи. Нелли Куприянович:

Это уже патология какая-то.

Ольга Шерснева:

Неужели это так плохо? Нет бытовухи, мелочей, которые раздражают. Юлия Самусенко:

Они успевают соскучиться друг по другу. Нелли Куприянович:

В смысле, неужели это так плохо? В принципе, плохо, как бы это ни было. Это получается фиктивный брак для каких-то целей. Люди, наверное, чужие друг другу, потому что это нельзя назвать ни семьей, ни браком. Ольга Шерснева:

Я просто процитирую Фридриха Ницше, который сказал, что, если бы люди не жили вместе, браки и семьи были бы более счастливы.