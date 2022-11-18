Нет бытовухи и мелочей, которые раздражают. Почему некоторые пары живут раздельно, при этом будучи в браке?
Согласно статистике, большинство семей в Беларуси распадаются. Если нет гарантии, что после штампа в паспорте наступит то самое «жили они долго и счастливо», то зачем идти в ЗАГС? Именно так рассуждают все больше молодых пар. За и против свободных отношений, почему официальный брак лучше гражданского и чем выгодна любовь без обязательств? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Каждая встреча – это, получается, свидание. Отсутствие быта, который съедает – получается, столько плюсов от того самого гостевого брака.
Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
Гостевой брак – это, в принципе, может быть, когда муж и жена. У них совместное хозяйство, дети, но они живут, как брат с сестрой. Они много взаимодействуют, просто у них нет той глубокой любви, уважения друг к другу. Один ушел, другой пришел и наоборот. Манька дома – Ваньки нет, Ванька дома – Маньки нет. Вот что такое гостевой брак. Это не совсем то, что вы говорите – как бы свидание где-то. Свидание – это просто люди встречаются для удовлетворения каких-то своих потребностей социальных, физических. Ради бога, они встретились, удовлетворили потребности, разбежались. Это не совсем, может быть, даже про гостевой брак. Есть свободные отношения, есть гостевой брак – это разные вещи. Правда, коллега?
Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:
Конечно.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Если мы будем говорить об отношениях, когда люди живут раздельно, в разных квартирах, но при этом у них зарегистрирован брак, и они воспитывают детей.
Виктория Протас:
Есть такие случаи.
Нелли Куприянович:
Это уже патология какая-то.
Ольга Шерснева:
Неужели это так плохо? Нет бытовухи, мелочей, которые раздражают.
Юлия Самусенко:
Они успевают соскучиться друг по другу.
Нелли Куприянович:
В смысле, неужели это так плохо? В принципе, плохо, как бы это ни было. Это получается фиктивный брак для каких-то целей. Люди, наверное, чужие друг другу, потому что это нельзя назвать ни семьей, ни браком.
Ольга Шерснева:
Я просто процитирую Фридриха Ницше, который сказал, что, если бы люди не жили вместе, браки и семьи были бы более счастливы.
Мария Самусенко, считает, что свободные отношения – это избегание ответственности:
Не со всем этим я согласна, потому что нет коннекта между мужчиной и женщиной. Как же дети, которые должны видеть папу, маму, как они между собой взаимодействуют? Девочки общаться по своим каким-то законам, и родителям относится к девочкам, как воспитывают девочек, к мальчикам – как мальчиков. Если родители постоянно не вместе, я немножко не понимаю…
Нелли Куприянович:
Это скорее фиктивный брак какой-то. Либо уже по какой-то ситуации разошлись, но еще не развелись.
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