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«Окна выходят на детский садик, а ребёнок туда не попадает». Как решают эту проблему в самом крупном районе Минска?

15 марта 2021 14:35
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Новости Беларуси. В студии «Большого города» Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района.

Илона Волынец, ведущая:
В этом году планируется детский садик во Фрунзенском районе. Насколько он разгрузит другие дошкольные учреждения? Или не особо?

«Окна выходят на детский садик, а ребёнок туда не попадает». Как решают эту проблему в самом крупном районе Минска?-1

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Я думаю, что не особо разгрузит. Это район новостройки, поэтому есть необходимость в этом дошкольном учреждении. Он уже практически готов, но есть вопрос корректировки проектно-сметной документации (уже находится на экспертизе). Я думаю, что при положительном прохождении экспертизы мы введем этот детский сад в первом полугодии однозначно.

Илона Волынец:
Родители иногда жалуются на то, что, мол, окна выходят на детский садик, а ребенок туда не попадает. Почему так происходит?

«Окна выходят на детский садик, а ребёнок туда не попадает». Как решают эту проблему в самом крупном районе Минска?-4

Сергей Шкруднев:
Сегодня все зависит по обеспечению детскими дошкольными учреждениями и от даты постановки, потому что сегодня у нас хорошая рождаемость, мы этим гордимся. В то же время у нас росло жилищное строительство, и в тех жилых комплексах, новых микрорайонах детские дошкольные учреждения в два раза превышают норматив заполняемости.

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# Социальная инфраструктура # общество # Сергей Шкруднев # Илона Волынец # Фотофакт

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