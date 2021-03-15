«Окна выходят на детский садик, а ребёнок туда не попадает». Как решают эту проблему в самом крупном районе Минска?

Новости Беларуси. В студии «Большого города» Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района.
Илона Волынец, ведущая:
В этом году планируется детский садик во Фрунзенском районе. Насколько он разгрузит другие дошкольные учреждения? Или не особо?
Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Я думаю, что не особо разгрузит. Это район новостройки, поэтому есть необходимость в этом дошкольном учреждении. Он уже практически готов, но есть вопрос корректировки проектно-сметной документации (уже находится на экспертизе). Я думаю, что при положительном прохождении экспертизы мы введем этот детский сад в первом полугодии однозначно.
Илона Волынец:
Родители иногда жалуются на то, что, мол, окна выходят на детский садик, а ребенок туда не попадает. Почему так происходит?
Сергей Шкруднев:
Сегодня все зависит по обеспечению детскими дошкольными учреждениями и от даты постановки, потому что сегодня у нас хорошая рождаемость, мы этим гордимся. В то же время у нас росло жилищное строительство, и в тех жилых комплексах, новых микрорайонах детские дошкольные учреждения в два раза превышают норматив заполняемости.
В 2023 году во Фрунзенском районе может появиться новый спортивный объект. Рассказываем какой – подробности далее.