«Окна выходят на детский садик, а ребёнок туда не попадает». Как решают эту проблему в самом крупном районе Минска?

Илона Волынец, ведущая: В этом году планируется детский садик во Фрунзенском районе. Насколько он разгрузит другие дошкольные учреждения? Или не особо?

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Я думаю, что не особо разгрузит. Это район новостройки, поэтому есть необходимость в этом дошкольном учреждении. Он уже практически готов, но есть вопрос корректировки проектно-сметной документации (уже находится на экспертизе). Я думаю, что при положительном прохождении экспертизы мы введем этот детский сад в первом полугодии однозначно.

Илона Волынец:

Родители иногда жалуются на то, что, мол, окна выходят на детский садик, а ребенок туда не попадает. Почему так происходит?