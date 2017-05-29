Новые разработки в Беларуси в Год науки: в НАН начала работать школа молодого ученого

Новости Беларуси. Школу молодого ученого 29 мая открыли в Национальной академии наук. За неделю всех участников обещают сделать опытными исследователями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Академики, профессоры и доктора наук раскроют секреты увлекательной профессии. Привнести креатив в разработки – задача любого молодого ученого. Вот, например, Егор с детства тяготел к экспериментам. Говорит, все началось, когда вплоть до мелких деталей разобрал телевизор. А ему тогда было 10. Теперь же у него исключительно «громкие» проекты.

Егор Канюков, сотрудник научно-практического центра по материаловедению Национальной академии наук Беларуси:

Вот пример этих нано-трубочек, которые могут управляться при помощи магнитного поля. Они могут подводиться к проблемной области, куда и будут доставлять лекарства. Эти нано-трубки сделаны из драгоценных материалов, а предназначены для борьбы с онкологией, а точнее, чтобы снизить вред от химиотерапии. Егор Канюков, сотрудник научно-практического центра по материаловедению Национальной академии наук Беларуси:

Когда мы используем химиотерапию, всего лишь одна из 100 тысяч молекул попадает в нужное место и бьет по раковой опухоли. Благодаря использованию таких нано-трубочек можно будет доставлять лекарства точечно. Кстати, в среднем цена подобного научного проекта 400 тысяч рублей. Ученым быть в выгодно: стипендии, если нужно, арендное жилье, а также и другие приятные бонусы предоставляет государство. Но они в первую очередь хотят экспериментировать. А вот это еще один проект: ученные его называют невидимые нано-цветы, потому что вот так они выглядят под электронным микроскопом. Как правило, на эту поверхность наносится анализируемое вещество. Благодаря эксперименту можно понять, какие вредные добавки используют в продуктах питания.

К слову, эту разработку можно применять и в медицине, например, для анализа крови.

Дмитрий Якимчук, научно-практического центра по материаловедению Национальной академии наук Беларуси:

Это даст возможность более качественно исследовать состав крови и, соответственно, определить диагноз. Встреча в Академии наук совсем не похожа на ученое собрание, скорее напоминает своеобразный клуб по интересам. На сей раз на повестке дня открытие школы молодого ученого.