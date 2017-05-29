Новые разработки в Беларуси в Год науки: в НАН начала работать школа молодого ученого
Новости Беларуси. Школу молодого ученого 29 мая открыли в Национальной академии наук. За неделю всех участников обещают сделать опытными исследователями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Академики, профессоры и доктора наук раскроют секреты увлекательной профессии.
Привнести креатив в разработки – задача любого молодого ученого. Вот, например, Егор с детства тяготел к экспериментам. Говорит, все началось, когда вплоть до мелких деталей разобрал телевизор. А ему тогда было 10. Теперь же у него исключительно «громкие» проекты.
Егор Канюков, сотрудник научно-практического центра по материаловедению Национальной академии наук Беларуси:
Вот пример этих нано-трубочек, которые могут управляться при помощи магнитного поля. Они могут подводиться к проблемной области, куда и будут доставлять лекарства.
Эти нано-трубки сделаны из драгоценных материалов, а предназначены для борьбы с онкологией, а точнее, чтобы снизить вред от химиотерапии.
Егор Канюков, сотрудник научно-практического центра по материаловедению Национальной академии наук Беларуси:
Когда мы используем химиотерапию, всего лишь одна из 100 тысяч молекул попадает в нужное место и бьет по раковой опухоли. Благодаря использованию таких нано-трубочек можно будет доставлять лекарства точечно.
Кстати, в среднем цена подобного научного проекта 400 тысяч рублей.
Ученым быть в выгодно: стипендии, если нужно, арендное жилье, а также и другие приятные бонусы предоставляет государство. Но они в первую очередь хотят экспериментировать.
А вот это еще один проект: ученные его называют невидимые нано-цветы, потому что вот так они выглядят под электронным микроскопом. Как правило, на эту поверхность наносится анализируемое вещество. Благодаря эксперименту можно понять, какие вредные добавки используют в продуктах питания.
К слову, эту разработку можно применять и в медицине, например, для анализа крови.
Дмитрий Якимчук, научно-практического центра по материаловедению Национальной академии наук Беларуси:
Это даст возможность более качественно исследовать состав крови и, соответственно, определить диагноз.
Встреча в Академии наук совсем не похожа на ученое собрание, скорее напоминает своеобразный клуб по интересам. На сей раз на повестке дня открытие школы молодого ученого.
Татьяна Плиско, организатор школы молодого ученого:
Для того, чтобы провести исследование, нужно найти для этого сначала финансирование, затем уметь собрать команду. Далее необходимо уметь свои результаты презентовать, опубликовать их. Всем таким вопросам, не столько научным, сколько организационным, и обучает школа молодого ученого.
«Уходя, здесь закрывают гелий» – написано на двери одной из лабораторий центра по материаловедению. Но настоящие ученые, когда уходят, все равно открывают, правда, как правило, нечто уникальное.