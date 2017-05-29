Кулинарное шоу «Большая удача». Выпуск 28.05: Марта Моторина и Саша Немо

В эфире телеканала «РТР-Беларусь» новое кулинарное шоу «Большая удача». Только в нашем шоу абсолютно любой человек может оказаться за одним столом с самыми известными людьми страны. В кулинарном шоу «Большая удача» победители игры «Удача в придачу!» поборются за звание самого гостеприимного хозяина.

Правила очень простые. Хозяин должен приготовить вкусный ужин из трех блюд и при этом уложиться в 150 белорусских рублей. И еще удивить звездного гостя каким-нибудь развлечением.

По итогам первого сезона будет выбран лучший хозяин. Голосование за него пройдет в социальных сетях. То есть победителя выбирают телезрители.

Хозяин сегодняшнего вечера – Марта Моторина.