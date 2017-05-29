«Захотела часть армии себе»: в Минске военнослужащие исполнили заветное желание девочки с непростым диагнозом

Новости Беларуси. Героиня сюжета живет с непростым диагнозом. У 15-летней Даши Альферович болезнь Верднига-Гоффмана. Это редкое генетическое заболевание, которое поражает область нервной системы, отвечающей за контроль движений скелетных мышц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но если помочь найти средство от недуга непросто, то исполнить заветное желание Даши гораздо легче. Дарья Альферович:

С 10 лет я хотела пойти в армию. Мне нравится вообще, как военная форма выглядит, смотрится. Я просто понимаю, что я никогда не пойду туда. Я просто захотела какую-то часть себе армии, чтобы была у меня.

Владимир Якубович, заместитель начальника по идеологической работе 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Когда к нам в середине мая обратились с просьбой осуществить мечту девочки, то военнослужащие и гражданский персонал арсенала незамедлительно отреагировали. Девочке, я думаю, очень приятно, ее мечта сбылась. Она улыбается каждый день вопреки маминым слезам и наперекор диагнозу. Даше 15. Старается учиться на 10, любит обществоведение и обожает петь. И в то же время прекрасно понимает, что с ней происходит.

Дарья Альферович:

Это с рождения. Нормально, привыкла. Она не может самостоятельно держать спину. Заболевание считается редким: на 100 тысяч новорожденных семь детей имеют признаки данного синдрома.

Наталья Альферович:

Как все детки начинают пружинить ножками, она не прыгала, она не садилась. Как нам сказал профессор, есть болезни, которые не лечатся, к сожалению. Облегчить боль помогает курс терапии в детском реабилитационном центре. А еще и маленькие радости, о которых так долго Даша мечтала.