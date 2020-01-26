Прямой эфир

«В XIX веке знакомились не по интернету». Рождественский бал прошёл в Гомеле

26 января 2020 12:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гомель на один вечер вернулся блистательный XIX век. Традиционный Рождественский бал православной молодежи собрал более 500 участников со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В XIX веке знакомились не по интернету». Рождественский бал прошёл в Гомеле-1

«В XIX веке знакомились не по интернету». Рождественский бал прошёл в Гомеле-3

Четырехчасовой танцевальный марафон – это не только легкость вальса и беспечность мазурки. Бал – это прежде всего место встречи и общения людей, культурная традиция, манеры и воспитание. К этому вечеру участники готовятся многие месяцы: тренировки, подбор костюмов – здесь важно все.

«В XIX веке знакомились не по интернету». Рождественский бал прошёл в Гомеле-6

Оксана Карпова, участница бала:
Этот мундир – плод нашей совместной недельной работы, мы вдвоем над ним трудились. Здесь все то желание получить сегодня удовольствие друг от друга, от танцев, от общества. Все выразилось в этом костюме.

«В XIX веке знакомились не по интернету». Рождественский бал прошёл в Гомеле-9

Вадим Бубнов, участник бала:
Сама эпоха XIX века, когда в красивых дворцах устраивались такие пышные балы по различным поводам (это могла быть помолвка, крестины). На этих балах можно было познакомиться. В XIX веке знакомились не по интернету, а как раз таки собирались на балах, и там молодые дамы с кавалерами, танцуя, могли познакомиться друг с другом.

«В XIX веке знакомились не по интернету». Рождественский бал прошёл в Гомеле-12

Кстати, освоить основные шаги бальных танцев можно было и прямо на балу. Для новичков работали инструкторы. К слову, самые юные участники танцевального вечера едва научились самостоятельно стоять на собственных ногах.

«В XIX веке знакомились не по интернету». Рождественский бал прошёл в Гомеле-15

«В XIX веке знакомились не по интернету». Рождественский бал прошёл в Гомеле-17

# Бал # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Каждый ваш успех – это национальное богатство». Александр Лукашенко поздравил учёных с профессиональным праздником
26 января 2020 11:22

«Каждый ваш успех – это национальное богатство». Александр Лукашенко поздравил учёных с профессиональным праздником

Пожарный о своей работе: «Я понял, что стал адреналиновым маньяком»
26 января 2020 09:14

Пожарный о своей работе: «Я понял, что стал адреналиновым маньяком»

Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом
25 января 2020 17:09

Почему стоит поступать в Военную академию? Факультет внутренних войск познакомил будущих курсантов с вузом