«В XIX веке знакомились не по интернету». Рождественский бал прошёл в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомель на один вечер вернулся блистательный XIX век. Традиционный Рождественский бал православной молодежи собрал более 500 участников со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четырехчасовой танцевальный марафон – это не только легкость вальса и беспечность мазурки. Бал – это прежде всего место встречи и общения людей, культурная традиция, манеры и воспитание. К этому вечеру участники готовятся многие месяцы: тренировки, подбор костюмов – здесь важно все.

Оксана Карпова, участница бала:

Этот мундир – плод нашей совместной недельной работы, мы вдвоем над ним трудились. Здесь все то желание получить сегодня удовольствие друг от друга, от танцев, от общества. Все выразилось в этом костюме.

Вадим Бубнов, участник бала:

Сама эпоха XIX века, когда в красивых дворцах устраивались такие пышные балы по различным поводам (это могла быть помолвка, крестины). На этих балах можно было познакомиться. В XIX веке знакомились не по интернету, а как раз таки собирались на балах, и там молодые дамы с кавалерами, танцуя, могли познакомиться друг с другом.