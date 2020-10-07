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Станцевать танец и записать его на видео. В Минской области проходит онлайн-конкурс среди детей-сирот

07 октября 2020 14:08
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Новости Беларуси. «Сердце отдаю детям». Ко Дню матери в Минской области стартовал онлайн-конкурс среди замещающих семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Конкурс проходит дистанционно в формате танцевального челленджа. Видео творческого номера необходимо разместить на платформе социальной сети под хэштегом «Мамин день».

Станцевать танец и записать его на видео. В Минской области проходит онлайн-конкурс среди детей-сирот-1

Задание для всех одинаковое – танец под песню. Разучить его можно онлайн на мастер-классе. Флешмоб продлится до 16 октября.

Станцевать танец и записать его на видео. В Минской области проходит онлайн-конкурс среди детей-сирот-4

Татьяна Цвирко, начальник отдела Главного управления по образованию Минского облисполкома:
Этот марафон мы подготовили заранее. Выбрали мелодии, которые могут показаться детям интересными, динамичными. Предложили им единые движения. Эти движения современные, их ребята могут подхватить и вместе исполнить.

Мы считаем, что дети-сироты, как и все остальные дети, должны быть вовлечены в том числе и в праздничные мероприятия. И если ребенок по воле судьбы оказался лишен материнского тепла, то это материнское тепло ему необходимо восполнить.

Станцевать танец и записать его на видео. В Минской области проходит онлайн-конкурс среди детей-сирот-7

В Минской области более 3 тысяч детей-сирот, 550 приемных семей и более 40 детских домов семейного типа.

# Государственная социальная политика # общество # Татьяна Цвирко # Фотофакт

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