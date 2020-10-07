Станцевать танец и записать его на видео. В Минской области проходит онлайн-конкурс среди детей-сирот

Задание для всех одинаковое – танец под песню. Разучить его можно онлайн на мастер-классе. Флешмоб продлится до 16 октября.

Татьяна Цвирко, начальник отдела Главного управления по образованию Минского облисполкома:

Этот марафон мы подготовили заранее. Выбрали мелодии, которые могут показаться детям интересными, динамичными. Предложили им единые движения. Эти движения современные, их ребята могут подхватить и вместе исполнить.

Мы считаем, что дети-сироты, как и все остальные дети, должны быть вовлечены в том числе и в праздничные мероприятия. И если ребенок по воле судьбы оказался лишен материнского тепла, то это материнское тепло ему необходимо восполнить.