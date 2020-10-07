Станцевать танец и записать его на видео. В Минской области проходит онлайн-конкурс среди детей-сирот

Новости Беларуси. «Сердце отдаю детям». Ко Дню матери в Минской области стартовал онлайн-конкурс среди замещающих семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Конкурс проходит дистанционно в формате танцевального челленджа. Видео творческого номера необходимо разместить на платформе социальной сети под хэштегом «Мамин день».
Задание для всех одинаковое – танец под песню. Разучить его можно онлайн на мастер-классе. Флешмоб продлится до 16 октября.
Татьяна Цвирко, начальник отдела Главного управления по образованию Минского облисполкома:
Этот марафон мы подготовили заранее. Выбрали мелодии, которые могут показаться детям интересными, динамичными. Предложили им единые движения. Эти движения современные, их ребята могут подхватить и вместе исполнить.
Мы считаем, что дети-сироты, как и все остальные дети, должны быть вовлечены в том числе и в праздничные мероприятия. И если ребенок по воле судьбы оказался лишен материнского тепла, то это материнское тепло ему необходимо восполнить.
В Минской области более 3 тысяч детей-сирот, 550 приемных семей и более 40 детских домов семейного типа.