Сергей Клишевич о параде в Минске: восхищаются миллионы граждан постсоветского пространства и благодарят нас
Новости Беларуси. Самое масштабное и яркое событие этих дней – праздничный парад Победы. Его можно посмотреть и на больших экранах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из таких установлен на Октябрьской площади, где находится наш корреспондент Григорий Азаренок.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Мы находимся на Октябрьской площади, и это не случайно, потому что на большом экране за моей спиной уже через несколько минут начнется трансляция телевизионной версии парада Победы, который прошел утром в Минске. Точно такой же экран стоит на площадке возле Дворца спорта. Там тоже будет идти трансляция. Ну а мы пообщаемся с тем, кто присутствовал на параде. Это депутат Палаты представителей, лидер столичной молодежи Сергей Михайлович Клишевич.
Сергей Михайлович, здравствуйте. Мало кто отпраздновал, точнее, никто даже в мире не отпраздновал День Победы так, как мы сегодня. А вам вообще понравилось?
Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Безусловно, у меня сегодня чувство гордости за нашу страну, за нашего Президента вызывало это мероприятие, потому что действительно мы единственные, наверное, на постсоветском пространстве, в мире с таким размахом, с таким, так скажем, воодушевлением отпраздновали этот праздник. Мы не предали наших дедов, прадедов. Мы на самом деле, я уверен, сохранили еще на долгие годы эту память о Великой Победе. Я уверен, что этот парад войдет в один ряд с парадами 1941-го, 1945-го годов. Парад 75-летия Победы тоже достойное место займет в этой исторической цепочке. Ну и, конечно же, для наших потомков, для будущего мы не прервали эту цепь.
Мы провели на достойном уровне все мероприятия, посвященные Дню Победы. Сегодня такая изюминка яркая, которую мы видим в интернете, на YouTube-каналах – восхищаются миллионы граждан постсоветского пространства и благодарят нас за это мероприятие, за этот парад. Я уверен, что это действительно достойно наших дедов, прадедов. И мы дальше будем нести гордо это Знамя Победы, как сегодня несли его на параде наши солдаты.
Григорий Азаренок:
Скажите, молодежь вообще понимает, что мы сегодня празднуем? Чувствует ли вот эту причастность к поколению победителей?
Сергей Клишевич:
Безусловно, мы сегодня знаем, что порядка 60 процентов нашей молодежи черпают историю Великой Отечественной войны и знают какие-то детали, нюансы от своих родных. Это родные наши дедушки, прадедушки, прабабушки (есть герои такие, герои Великой Отечественной войны в каждой белорусской семье). И это, конечно же, приближает их и оставляет действительно душой возле этого исторического события, вместе с этим историческим событием. Ну и, конечно же, наша школа, наше образование, наши общественные объединения, наши акции, которые мы проводим, посвященные Великой Отечественной войне. Они тоже здесь играют свою роль. И в общем и целом мы видим, что в подавляющем большинстве молодежь чтит и уважает память о героях.
Мы сегодня наблюдали на протяжении продолжительного количества времени, как поздравляли душевно наших ветеранов наша молодежь, наши военные у окон. Это были и оркестры, это были и вальсы. Как это душевно смотрелось, это трогало не только самих, конечно же, ветеранов, но и всех жителей домов. Ну и, конечно же, могилы. Мы все убрали могилы, мы навели прядок на мемориальных комплексах, связанных с историей Великой Отечественной войны. И это тоже сегодня двигает нас к тому, чтобы помнить, помнить и не забыть.
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