Сергей Клишевич о параде в Минске: восхищаются миллионы граждан постсоветского пространства и благодарят нас

Новости Беларуси. Самое масштабное и яркое событие этих дней – праздничный парад Победы. Его можно посмотреть и на больших экранах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из таких установлен на Октябрьской площади, где находится наш корреспондент Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Мы находимся на Октябрьской площади, и это не случайно, потому что на большом экране за моей спиной уже через несколько минут начнется трансляция телевизионной версии парада Победы, который прошел утром в Минске. Точно такой же экран стоит на площадке возле Дворца спорта. Там тоже будет идти трансляция. Ну а мы пообщаемся с тем, кто присутствовал на параде. Это депутат Палаты представителей, лидер столичной молодежи Сергей Михайлович Клишевич. Сергей Михайлович, здравствуйте. Мало кто отпраздновал, точнее, никто даже в мире не отпраздновал День Победы так, как мы сегодня. А вам вообще понравилось?