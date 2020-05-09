Ансамбль «Песняры»: 9 Мая мы будем чествовать города-герои, петь о Москве
Новости Беларуси. Праздничные мероприятия идут 9 мая весь день. Впереди – яркий концерт на площади Победы с участием звезд белорусской эстрады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия
На прямую связь со студией вышла Ксения Худолей.
Ксения Худолей, корреспондент:
До начала концерта «Во славу общей Победы» остается совсем немного. Он станет финальным аккордом одноименной международной акции памяти. За несколько месяцев волонтеры посетили сотни мест захоронений, чтобы по горсти собрать земли, на которой героически пали наши деды.
9 мая на открытой сцене у монумента Победы состоится музыкальная перекличка городов-героев. Все, что будет происходить на сцене, можно будет увидеть даже издалека на панорамном экране длиной в 46 метров. Артисты, а это «Песняры», «Купалинка», «Спадчына», военные коллективы, солисты Большого готовятся к выступлению, чтобы в половине десятого вечера песней поздравить белорусов с Днем Великой Победы.
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Сделать это еще до начала концерта в эфире нашего телеканала решил художественный руководитель ансамбля «Песняры» Роман Козырев.
Роман Козырев, художественный руководитель ансамбля «Песняры»:
Дорогие друзья, мы хотим поздравить всех вас с Днем Победы! Хотим пожелать здоровья, удачи, благополучия – всего самого доброго вашим семьям. Сегодня мы будем чествовать города-герои. Мы будем петь о Москве замечательную песню Марка Бернеса «Сережка с Малой Бронной».
Интересно, что композиции, которые будут звучать со сцены, сами артисты не выбирали. Каждый со всей ответственностью и вдохновением работал над режиссерским заданием и создавал аранжировку и новое прочтение военных песен. Но, как подметил один известный рок-музыкант, «говорить о музыке – все равно что танцевать об архитектуре». Впрочем, в этом случае архитектура площади Победы только улучшит звучание военных песен.
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