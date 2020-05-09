Ансамбль «Песняры»: 9 Мая мы будем чествовать города-герои, петь о Москве

Новости Беларуси. Праздничные мероприятия идут 9 мая весь день. Впереди – яркий концерт на площади Победы с участием звезд белорусской эстрады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Худолей, корреспондент: До начала концерта «Во славу общей Победы» остается совсем немного. Он станет финальным аккордом одноименной международной акции памяти. За несколько месяцев волонтеры посетили сотни мест захоронений, чтобы по горсти собрать земли, на которой героически пали наши деды.

9 мая на открытой сцене у монумента Победы состоится музыкальная перекличка городов-героев. Все, что будет происходить на сцене, можно будет увидеть даже издалека на панорамном экране длиной в 46 метров. Артисты, а это «Песняры», «Купалинка», «Спадчына», военные коллективы, солисты Большого готовятся к выступлению, чтобы в половине десятого вечера песней поздравить белорусов с Днем Великой Победы.

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Сделать это еще до начала концерта в эфире нашего телеканала решил художественный руководитель ансамбля «Песняры» Роман Козырев.