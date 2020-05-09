Ему 104, а во время ВОВ он стал самым молодым Героем Советского Союза. И вот, что вспоминает
Для него «проклятая» закончилась на польской земле в январе 1945 года. Рота под командованием Ивана Кустова сумела прорвать немецкую оборону и захватить плацдарм в районе реки Пилицы. Раненый капитан вместе со своими бойцами отразил без малого десяток яростных немецких контратак, лично уничтожил 27 нацистов и почти столько же взял в плен.
Иван Ильич Кустов, герой Советского Союза. Родился 31 января 1924 г.
Перед тем, как на гимнастерке Ивана Ильича заблестят награды (в их числе орден Красной Звезды и Отечественной войны I степени, орден Богдана Хмельницкого), он пройдет войну дорогами трех фронтов: Южного, 3-го Украинского и 1-го Белорусского. Поучаствует в Ясско-Кишиневской операции. Освободит Варшаву. Война поглотит юного Ваню, как ночной кошмар, и за мгновение превратит мальчишку в зрелого мужчину.
Иван Кустов, пехотинец, командир стрелковой роты, герой Советского Cоюза:
Ни разу не ночевал в помещении. Все время в поле и в окопах.
600 дней «до»… Лето? 1941 год. 17-летний парниша из уральского села Манчаж добросовестно работал в колхозе «Красный Урал» прицепщиком в тракторном отряде. Пока однажды, словно гром среди ясного неба, по селу не прокатилась новость – началась война!
В 1942 году восемнадцатилетний Кустов попадает в Свердловское пехотное училище. В девятнадцать командует взводом в 291-ом полку 96-й гвардейской стрелковой дивизии, которая держала оборону по реке Миус. Здесь получает первое ранение. В 20 лет – командует ротой штрафников.
Иван Кустов:
Как ни далеко уходит День Победы и этот свершенный подвиг нашим поколением, его надо помнить. И чтобы он вдохновлял на новые достижения.
«За Родину! Вперед!» Пехотинец «рвал под пули» и мечтал о теплой постели и мирной жизни «после». Сегодня герою 96, а за окном 75-й победный май.
Василий Сергеевич Мичурин – Герой Советского Союза. Родился 28 июля 1916 г.
В глаза смерти Василий Сергеевич смотрел дважды. Весна – любимая пора года и для Василия Сергеевича Мичурина.
На кителе пулеметчика Мичурина еле помещаются награды: ордена Красной Звезды, «За мужество», орден Ленина, медаль «За отвагу» и ещё три десятка трофеев, за которыми спасенные жизни и мирное небо.
Октябрь 1939 год. 21-летнего Васю призвали в ряды Красной Армии. И сразу – на фронт. Боевое крещение прошло на Финской войне. 11 февраля 1940-го после вражеского штурма в живых остались трое: пулемётчик Мичурин и солдат, подносивший патроны.
Перебегая от пулемёта к пулемету, вводя врага в заблуждение, будто человеческие потери невелики, ему удалось отразить порядка шести атак противника. Подвиг той ночи сделает Василия Сергеевича 308-ым по счету обладателем кавалера золотой звезды и самым молодым героем Советского Союза.
Василий Мичурин, ветеран советско-финской и Великой Отечественной войны, герой Советского Союза:
Просыпаюсь – шум, крик, стрельба, взрывы! Я, значит, пулемет – и как он был подставлен – я очередь за очередью.
Подвиг той ночи сделает Василия Сергеевича 308-м обладателем «Золотой Звезды» и самым молодым героем Советского Союза.
Василий Мичурин:
Власенко подходит и говорит: Василий Сергеевич, солдата рядового называя: «Василий Сергеевич, я поздравляю Вас с высшей наградой Родины. Вам присвоено звание Героя Советского Союза». Я говорю: «Мне?» «Да, Вам!»
Василий Мичурин участвовал в обороне Минска, Могилева, в боях за освобождение Рогачева, Слуцка, Старых Дорог, Барановичей, Бреста. Воевал в Восточной Пруссии, брал Кенигсберг и Берлин. А 3 мая вместе с товарищами водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. Прожить больше века, а в этом году Василий Сергеевич отметил 104-й день рождения. Ветеран считает это подарком судьбы. Но он никогда не забудет тех, кто так и остался на боле боя 18-летними. Память о героях будет жить вечно!
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