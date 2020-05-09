Ему 104, а во время ВОВ он стал самым молодым Героем Советского Союза. И вот, что вспоминает

Для него «проклятая» закончилась на польской земле в январе 1945 года. Рота под командованием Ивана Кустова сумела прорвать немецкую оборону и захватить плацдарм в районе реки Пилицы. Раненый капитан вместе со своими бойцами отразил без малого десяток яростных немецких контратак, лично уничтожил 27 нацистов и почти столько же взял в плен.

Иван Ильич Кустов, герой Советского Союза. Родился 31 января 1924 г. Перед тем, как на гимнастерке Ивана Ильича заблестят награды (в их числе орден Красной Звезды и Отечественной войны I степени, орден Богдана Хмельницкого), он пройдет войну дорогами трех фронтов: Южного, 3-го Украинского и 1-го Белорусского. Поучаствует в Ясско-Кишиневской операции. Освободит Варшаву. Война поглотит юного Ваню, как ночной кошмар, и за мгновение превратит мальчишку в зрелого мужчину.

Иван Кустов, пехотинец, командир стрелковой роты, герой Советского Cоюза: Ни разу не ночевал в помещении. Все время в поле и в окопах.

600 дней «до»… Лето? 1941 год. 17-летний парниша из уральского села Манчаж добросовестно работал в колхозе «Красный Урал» прицепщиком в тракторном отряде. Пока однажды, словно гром среди ясного неба, по селу не прокатилась новость – началась война!

В 1942 году восемнадцатилетний Кустов попадает в Свердловское пехотное училище. В девятнадцать командует взводом в 291-ом полку 96-й гвардейской стрелковой дивизии, которая держала оборону по реке Миус. Здесь получает первое ранение. В 20 лет – командует ротой штрафников.

Иван Кустов:

Как ни далеко уходит День Победы и этот свершенный подвиг нашим поколением, его надо помнить. И чтобы он вдохновлял на новые достижения.

«За Родину! Вперед!» Пехотинец «рвал под пули» и мечтал о теплой постели и мирной жизни «после». Сегодня герою 96, а за окном 75-й победный май.