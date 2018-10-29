«Когда его нет рядом, я постоянно переживаю». Как избавиться от ревности?

Подавленность, нервозность, недоверие в отношениях. Если вы хоть раз испытывали нечто подобное, будьте уверены – это признаки ревности. Она имеет множество форм и оттенков. Для одних ревность – проявление любви, для других – неуверенности в себе. Психологи утверждают: в основе всего лежит страх потери, который зарождается с самых пелёнок. Марина Прохорова, психолог:

Мамочки, которые излишне беспокоятся, которым самим очень сложно чуть-чуть отдалиться от ребёнка, они склонны к слиянию, контролю, гиперопеке. И ребёнок получает негласное правило, что это нормально, когда люди постоянно контролируют тебя, вторгаются в личное пространство.

Вторая причина – ваши собственные ошибки. Если, когда-либо вы изменяли, либо вас посещали мысли пойти налево, то такую же модель поведения вы проецируете и на своего партнера. А после видите в нем совершенно другого человека. Марина Прохорова:

Всё это также приобретает такой какой-то токсичный оттенок. Рано или поздно он подтолкнёт своего партнера на измену, рано или поздно он сделает так, что человек захочет убежать от таких отношений.

Вот уже год Саша и Олег наслаждаются прекрасным чувством – любовью. Ложкой дёгтя в этих с виду милых и романтичных отношениях стало тотальное недоверие партнёрши своему избраннику. Александра:

Я просто очень люблю этого человека и не могу без него ни минуты прожить. Я просто хочу, чтобы он всё время был рядом со мной. Когда его нет рядом, я постоянно переживаю и поэтому я, наверное, ревную.

Ревность наносит смертельный удар даже самым прочным отношениям. Гиперопека, постоянный контроль над партнером – заводят человека в ловушку собственных страхов. А ведь неуверенность в себе и порождает этот бесконечный поиск одобрения, жажду признаний в любви, вызывает нездоровую эмоциональную привязанность, которая провоцирует на тайные слежки за любимым.

Марина Прохорова:

Важно поработать над своей самооценкой, разнообразить свою жизнь, попробовать чуть-чуть отдалиться от партнёра. Здесь важны, конечно, беседы, здесь нужно много обсуждать. Парень считает себя свободным, потому что он ещё не надел кольцо на палец и не поставил штамп в паспорте, а девушка уже представляет, как будут выглядеть их совместные дети.