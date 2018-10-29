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Коммунальные службы могут быть оштрафованы за лишние суммы в жировках

29 октября 2018 07:09
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Новости Беларуси. 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммунальные службы могут быть оштрафованы за лишние суммы в жировках-1

Также вырастут размеры штрафов за незаконные расчеты валютой за товары и услуги, а также за некоторые налоговые нарушения.

Внесены изменения касательно уничтожения либо повреждения леса, его загрязнения и незаконных вырубок.

# Коммунальное хозяйство # общество # Фотофакт

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