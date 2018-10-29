Коммунальные службы могут быть оштрафованы за лишние суммы в жировках

Новости Беларуси. 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также вырастут размеры штрафов за незаконные расчеты валютой за товары и услуги, а также за некоторые налоговые нарушения.

Внесены изменения касательно уничтожения либо повреждения леса, его загрязнения и незаконных вырубок.