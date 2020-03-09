«Стало жить не так ярко. Даже в личной жизни начались проблемы». Как пережить эмоциональное выгорание

Все не то и все не так. Потеряли вкус к жизни? Самое время бить тревогу. Психологи утверждают, эмоциональное выгорание верный путь к депрессии. На личном опыте в этом убедился Иван, последние полгода для него стали днем сурка.

Иван, страдает от депрессии:

Много лет я ставил перед собой цели: и большие, и маленькие. Была энергия и хотелось их достигать. В начале маленькие цели, потом цели побольше: саморазвитие, путешествие, иностранные языки. И вот к чему я пришел, что сейчас стало жить не так ярко, цели достигнуты, машина и квартира есть, путешествую, но даже путешествия перестали доставлять удовольствие. Из-за этого даже в личной жизни начались проблемы, в общении с родными и близкими. Какие-то нотки агрессии иногда проскакивают.

А ведь корень всех бед кроется в раннем детстве. Зачастую в обеспеченных семьях дети, получая все блага мира к своим ногам, лишены самого главного – любви и поддержки со стороны родителей. Поэтому уже в зрелом возрасте, что бы они ни делали, куда бы ни пошли, их жизнь все равно в конечном итоге всегда оказывается пустой. Марина Прохорова, психолог:

Мать может не особенно интересоваться тем, что на самом деле важно и нужно ее ребенку. Пытаться лепить и строить из ребенка тот экземпляр, который будет достоин называться ее продолжением.

Человек правда не находит того, что постоянно ищет, а он ищет постоянно признания, которое скорее всего вернет его к истокам, к родительским фигурам, потому что это внутренний ребенок хочет тепла, нежности и принятия. Обратная сторона медали – малообеспеченные семьи, где все силы родителей направлены зарабатывание денег. Марина Прохорова:

В таких семьях родители могут быть довольно холодными, дистантными и такими отвергающими, потому что задача у этой семьи – выживать. Это тоже заставляет ребенка страдать и грустить, потому что опять-таки нет удовлетворения потребности в любви. Человек может иметь все, но когда нет эмоциональной наполненности, то тогда начинаются страдания.

Третьей причиной душевного неравновесия становится вечный поиск второй половинки. Дефицит нежности, ласки и любви ничем не восполнишь. Марина Прохорова:

Здесь важна, конечно, квалифицированная помощь специалиста. Если он правда замечает, что у него пропадает вкус, например, к тому же кофе, то это такой звоночек и основания обратиться к специалисту, чтобы выявить причины этой опустошенности, чтобы выявить настоящую и актуальную для него в этот период жизни потребность.