Глава МИД проведёт приём граждан в Столбцовском райисполкоме. Куда ещё можно обратиться жителям?

Новости Беларуси. Сенаторы продолжают помогать белорусам в решении личных проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этой неделе в Совете Республики пройдут очередные приемы граждан.

Так, 10 марта обращения жителей будет принимать председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. А в среду, 11 марта, задать волнующие вопросы можно будет заместителю председателя Совета Республики Анатолию Исаченко. Встречи запланированы на 10 утра. Приемы проходят в Минске по адресу Кирова, 49.

Диалог с населением продолжают и руководители госорганов. В четверг, 12 марта, глава МИД Владимир Макей проведет прием в Столбцовском райисполкоме.