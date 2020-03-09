Прямой эфир

Глава МИД проведёт приём граждан в Столбцовском райисполкоме. Куда ещё можно обратиться жителям?

09 марта 2020 06:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сенаторы продолжают помогать белорусам в решении личных проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этой неделе в Совете Республики пройдут очередные приемы граждан.

Глава МИД проведёт приём граждан в Столбцовском райисполкоме. Куда ещё можно обратиться жителям?-1

Так, 10 марта обращения жителей будет принимать председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. А в среду, 11 марта, задать волнующие вопросы можно будет заместителю председателя Совета Республики Анатолию Исаченко. Встречи запланированы на 10 утра. Приемы проходят в Минске по адресу Кирова, 49.

Диалог с населением продолжают и руководители госорганов. В четверг, 12 марта, глава МИД Владимир Макей проведет прием в Столбцовском райисполкоме.

Глава МИД проведёт приём граждан в Столбцовском райисполкоме. Куда ещё можно обратиться жителям?-4

Глава МИД проведёт приём граждан в Столбцовском райисполкоме. Куда ещё можно обратиться жителям?-6

# Прием граждан # общество # Владимир Макей # Татьяна Рунец # Анатолий Исаченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В БНТУ завершается карантин. Что известно о состоянии студента из Ирана, у которого был диагностирован коронавирус
09 марта 2020 06:24

В БНТУ завершается карантин. Что известно о состоянии студента из Ирана, у которого был диагностирован коронавирус

Гринько рассказала, как выходила в эфир после давки на Немиге: «Насчёт плакать – это не совсем точно. Но как-то у меня голос дрогнул»
08 марта 2020 19:04

Гринько рассказала, как выходила в эфир после давки на Немиге: «Насчёт плакать – это не совсем точно. Но как-то у меня голос дрогнул»

Ими гордится страна. 5 историй заслуженных белорусов
08 марта 2020 18:30

Ими гордится страна. 5 историй заслуженных белорусов