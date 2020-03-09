Раньше за помощью пациенты ездили в клиники Могилёва. Новый ангиографический комплекс появился в Бобруйске

Новости Беларуси. Высокотехнологичные методы лечения и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний стали доступны жителям Бобруйска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городской больнице начинает работу новый ангиографический комплекс.

Медицинское оборудование поможет врачам изнутри видеть состояние кровеносных сосудов, своевременно определять патологии и нарушения. Необходимость в этом аппарате была острой – ранее жителям Бобруйска за подобной услугой приходилось обращаться в клиники Могилева.

Ожидается, что ежегодно на обследование в комплексе будут направляться около 800 человек. Новое оборудование также позволит проводить сложные операции – на артериях и аортах различных органов.

Ангиографический комплекс стал первым в 2020 году социальным проектом в Бобруйске.