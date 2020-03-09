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Раньше за помощью пациенты ездили в клиники Могилёва. Новый ангиографический комплекс появился в Бобруйске

09 марта 2020 06:57
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Новости Беларуси. Высокотехнологичные методы лечения и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний стали доступны жителям Бобруйска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городской больнице начинает работу новый ангиографический комплекс.

Раньше за помощью пациенты ездили в клиники Могилёва. Новый ангиографический комплекс появился в Бобруйске-1

Раньше за помощью пациенты ездили в клиники Могилёва. Новый ангиографический комплекс появился в Бобруйске-3

Раньше за помощью пациенты ездили в клиники Могилёва. Новый ангиографический комплекс появился в Бобруйске-5

Медицинское оборудование поможет врачам изнутри видеть состояние кровеносных сосудов, своевременно определять патологии и нарушения. Необходимость в этом аппарате была острой – ранее жителям Бобруйска за подобной услугой приходилось обращаться в клиники Могилева.

Ожидается, что ежегодно на обследование в комплексе будут направляться около 800 человек. Новое оборудование также позволит проводить сложные операции – на артериях и аортах различных органов.

Ангиографический комплекс стал первым в 2020 году социальным проектом в Бобруйске.

Раньше за помощью пациенты ездили в клиники Могилёва. Новый ангиографический комплекс появился в Бобруйске-8

Александр Студнев, председатель Бобруйского городского исполнительного комитета:
Мы запланировали в этом году обеспечить ввод детского садика с бассейном на 240 мест в микрорайоне № 7, он достаточно сегодня востребован.

Второй проект, также социально направленный, – реконструкция детской больницы. Планируем мы его открыть на День города.

Самое главное, мы планируем сегодня те задачи, которые уже для себя поставили, – выйти на 1000 рублей по заработной плате. Это задача номер один для города.

Накануне в Бобруйске подвели итоги работы за 2019 год. На собрании актива также прошла церемония награждения победителей соревнования по социально-экономическому развитию районного центра.

Раньше за помощью пациенты ездили в клиники Могилёва. Новый ангиографический комплекс появился в Бобруйске-11

Раньше за помощью пациенты ездили в клиники Могилёва. Новый ангиографический комплекс появился в Бобруйске-13

Раньше за помощью пациенты ездили в клиники Могилёва. Новый ангиографический комплекс появился в Бобруйске-15

# Медицинское оборудование # общество # Александр Студнев # Фотофакт

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