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Из Гомеля до мыса Рока в Португалии. Белорус на мотоцикле добрался до самой западной точки Европы

09 марта 2020 07:27
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Новости Беларуси. На мотоцикле до самой западной точки Европы. Путешественник Александр Дежкунов потратил 23 дня, чтобы из родного Гомеля добраться до мыса Рока в Португалии и обратно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Гомеля до мыса Рока в Португалии. Белорус на мотоцикле добрался до самой западной точки Европы-1

Время за рулем – это еще и возможность ближе познакомиться с европейскими странами и их достопримечательностями. Александр не первый год так отдыхает. В его коллекции уже есть Норвегия и Владивосток. И вот новый вызов. Польша, Германия, Люксембург и Франция: широкие автобаны и уютные хостелы, прогулки по сонному Ла-Рошелю и дегустация напитков в пригороде французского городка Коньяк.

Из Гомеля до мыса Рока в Португалии. Белорус на мотоцикле добрался до самой западной точки Европы-4

Из Гомеля до мыса Рока в Португалии. Белорус на мотоцикле добрался до самой западной точки Европы-6

Из Гомеля до мыса Рока в Португалии. Белорус на мотоцикле добрался до самой западной точки Европы-8

Свое путешествие гомельчанин сопроводил фото и весьма подробными комментариями: от цен на топливо на каждой остановке в дороге до состояния пляжей Атлантического океана. Пока доступна первая часть фотоотчета. Вторую, где будет путешествие по Испании, Португалии, Чехии, обещают опубликовать в ближайшее время.

Из Гомеля до мыса Рока в Португалии. Белорус на мотоцикле добрался до самой западной точки Европы-11

Из Гомеля до мыса Рока в Португалии. Белорус на мотоцикле добрался до самой западной точки Европы-13

# Туризм # общество # Фотофакт

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