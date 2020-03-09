Из Гомеля до мыса Рока в Португалии. Белорус на мотоцикле добрался до самой западной точки Европы

Новости Беларуси. На мотоцикле до самой западной точки Европы. Путешественник Александр Дежкунов потратил 23 дня, чтобы из родного Гомеля добраться до мыса Рока в Португалии и обратно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Время за рулем – это еще и возможность ближе познакомиться с европейскими странами и их достопримечательностями. Александр не первый год так отдыхает. В его коллекции уже есть Норвегия и Владивосток. И вот новый вызов. Польша, Германия, Люксембург и Франция: широкие автобаны и уютные хостелы, прогулки по сонному Ла-Рошелю и дегустация напитков в пригороде французского городка Коньяк.