История превращения пустыря в детский игровой городок. Посмотрите, что получилось у жителей Могилёва

Новости Беларуси. История о том, как жители одного из районов Могилева своими силами построили детскую площадку. Сами мастерили, сами красили, в результате получился настоящий игровой городок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корреспондент Ирина Недобоева пообщалась с энтузиастами.

Еще совсем недавно здесь был пустырь, поросший бурьяном. Начало этой площадки было положено всего год назад по инициативе жителей поселка Гребенево.

Ирина Недобоева, СТВ:

Началось все с этой незамысловатой вертушки, которую собрали буквально из мусора. Ступица от старенькой легковушки послужила вращательным элементом. Каркас переделали из катушки для электрического кабеля, а поручни смастерили из металлической трубы. Идейным вдохновителем местных жителей стал Сергей Грибов. У мужчины двое детей, им коротать свободное время, кроме как во дворе, больше негде. Собрал соседей, предложил что-то смастерить собственными руками, что-то купить сообща. Результатом остались довольны все.

Сергей Грибов, житель Гребенево:

Начали сами делать, появились спонсоры, люди стали приходить. Даже депутаты помогают. Мы сами тут в волейбол каждый вечер играем, отлично проводим время. Все летние каникулы на площадке настоящий аншлаг. Дети, на радость родителей, отложили все гаджеты в дальний ящик.

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Анастасия Шалабодова:

Мы на турниках лазаем, на каруселях катаемся. Тут очень весело.

Владимир Парфёненко:

Площадка интересная, тут много детей. Вечером приходят взрослые.

Нина Семилетова, жительница Гребенево:

О таком только надо было мечтать. В волейбол, футбол играют. Душа радуется! Площадка хенд-мейд полюбилась не только детворе. Нападающий минского хоккейного клуба «Динамо» вместе с дочерью и сыном здесь тоже завсегдатаи. Свой отпуск Александр Матерухин проводит в Могилеве у родственников.