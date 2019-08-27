Прямой эфир

История превращения пустыря в детский игровой городок. Посмотрите, что получилось у жителей Могилёва

27 августа 2019 19:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. История о том, как жители одного из районов Могилева своими силами построили детскую площадку. Сами мастерили, сами красили, в результате получился настоящий игровой городок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корреспондент Ирина Недобоева пообщалась с энтузиастами.

История превращения пустыря в детский игровой городок. Посмотрите, что получилось у жителей Могилёва -1

История превращения пустыря в детский игровой городок. Посмотрите, что получилось у жителей Могилёва -3

История превращения пустыря в детский игровой городок. Посмотрите, что получилось у жителей Могилёва -5

Еще совсем недавно здесь был пустырь, поросший бурьяном. Начало этой площадки было положено всего год назад по инициативе жителей поселка Гребенево.

История превращения пустыря в детский игровой городок. Посмотрите, что получилось у жителей Могилёва -8

Ирина Недобоева, СТВ:
Началось все с этой незамысловатой вертушки, которую собрали буквально из мусора. Ступица от старенькой легковушки послужила вращательным элементом. Каркас переделали из катушки для электрического кабеля, а поручни смастерили из металлической трубы.

Идейным вдохновителем местных жителей стал Сергей Грибов. У мужчины двое детей, им коротать свободное время, кроме как во дворе, больше негде. Собрал соседей, предложил что-то смастерить собственными руками, что-то купить сообща. Результатом остались довольны все.

История превращения пустыря в детский игровой городок. Посмотрите, что получилось у жителей Могилёва -11

История превращения пустыря в детский игровой городок. Посмотрите, что получилось у жителей Могилёва -13

История превращения пустыря в детский игровой городок. Посмотрите, что получилось у жителей Могилёва -15

Сергей Грибов, житель Гребенево:
Начали сами делать, появились спонсоры, люди стали приходить. Даже депутаты помогают. Мы сами тут в волейбол каждый вечер играем, отлично проводим время.

Все летние каникулы на площадке настоящий аншлаг. Дети, на радость родителей, отложили все гаджеты в дальний ящик.

История превращения пустыря в детский игровой городок. Посмотрите, что получилось у жителей Могилёва -18

​​​​​​​

История превращения пустыря в детский игровой городок. Посмотрите, что получилось у жителей Могилёва -20

История превращения пустыря в детский игровой городок. Посмотрите, что получилось у жителей Могилёва -22

Анастасия Шалабодова:
Мы на турниках лазаем, на каруселях катаемся. Тут очень весело.

История превращения пустыря в детский игровой городок. Посмотрите, что получилось у жителей Могилёва -25

Владимир Парфёненко:
Площадка интересная, тут много детей. Вечером приходят взрослые.

История превращения пустыря в детский игровой городок. Посмотрите, что получилось у жителей Могилёва -28

Нина Семилетова, жительница Гребенево:
О таком только надо было мечтать. В волейбол, футбол играют. Душа радуется!

Площадка хенд-мейд полюбилась не только детворе. Нападающий минского хоккейного клуба «Динамо» вместе с дочерью и сыном здесь тоже завсегдатаи. Свой отпуск Александр Матерухин проводит в Могилеве у родственников.

История превращения пустыря в детский игровой городок. Посмотрите, что получилось у жителей Могилёва -31

История превращения пустыря в детский игровой городок. Посмотрите, что получилось у жителей Могилёва -33

История превращения пустыря в детский игровой городок. Посмотрите, что получилось у жителей Могилёва -35

Александр Матерухин, хоккеист:
Так и должно быть. Если долго ждать, вряд ли что-то появится. В первую очередь нужно самим проявлять инициативу.

Всем интересно – и детям маленьким, и взрослым, сближает соседей.

Сергей Грибов, кстати, уже задумывается над расширением площадки. К зиме тут появится каток. А к следующему лету и настоящие футбольные ворота.

История превращения пустыря в детский игровой городок. Посмотрите, что получилось у жителей Могилёва -38

# Дети и родители # общество # Ирина Недобоева # Александр Матерухин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Китайский проект с белорусским акцентом. Как выглядит первый жилой дом, построенный в «Великом камне»
27 августа 2019 19:06

Китайский проект с белорусским акцентом. Как выглядит первый жилой дом, построенный в «Великом камне»

«В проекте участвовали наши игроки». Как создавали камуфляж БелАЗа, стилизованный в цвета World of Tanks
27 августа 2019 18:07

«В проекте участвовали наши игроки». Как создавали камуфляж БелАЗа, стилизованный в цвета World of Tanks

«Пять попыток даётся». Турнир по сборке кубика Рубика пройдёт в Вилейке: какие правила участия
27 августа 2019 17:30

«Пять попыток даётся». Турнир по сборке кубика Рубика пройдёт в Вилейке: какие правила участия