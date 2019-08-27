История превращения пустыря в детский игровой городок. Посмотрите, что получилось у жителей Могилёва
Новости Беларуси. История о том, как жители одного из районов Могилева своими силами построили детскую площадку. Сами мастерили, сами красили, в результате получился настоящий игровой городок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Корреспондент Ирина Недобоева пообщалась с энтузиастами.
Еще совсем недавно здесь был пустырь, поросший бурьяном. Начало этой площадки было положено всего год назад по инициативе жителей поселка Гребенево.
Ирина Недобоева, СТВ:
Началось все с этой незамысловатой вертушки, которую собрали буквально из мусора. Ступица от старенькой легковушки послужила вращательным элементом. Каркас переделали из катушки для электрического кабеля, а поручни смастерили из металлической трубы.
Идейным вдохновителем местных жителей стал Сергей Грибов. У мужчины двое детей, им коротать свободное время, кроме как во дворе, больше негде. Собрал соседей, предложил что-то смастерить собственными руками, что-то купить сообща. Результатом остались довольны все.
Сергей Грибов, житель Гребенево:
Начали сами делать, появились спонсоры, люди стали приходить. Даже депутаты помогают. Мы сами тут в волейбол каждый вечер играем, отлично проводим время.
Все летние каникулы на площадке настоящий аншлаг. Дети, на радость родителей, отложили все гаджеты в дальний ящик.
Анастасия Шалабодова:
Мы на турниках лазаем, на каруселях катаемся. Тут очень весело.
Владимир Парфёненко:
Площадка интересная, тут много детей. Вечером приходят взрослые.
Нина Семилетова, жительница Гребенево:
О таком только надо было мечтать. В волейбол, футбол играют. Душа радуется!
Площадка хенд-мейд полюбилась не только детворе. Нападающий минского хоккейного клуба «Динамо» вместе с дочерью и сыном здесь тоже завсегдатаи. Свой отпуск Александр Матерухин проводит в Могилеве у родственников.
Александр Матерухин, хоккеист:
Так и должно быть. Если долго ждать, вряд ли что-то появится. В первую очередь нужно самим проявлять инициативу.
Всем интересно – и детям маленьким, и взрослым, сближает соседей.
Сергей Грибов, кстати, уже задумывается над расширением площадки. К зиме тут появится каток. А к следующему лету и настоящие футбольные ворота.