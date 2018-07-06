Стало известно, когда Sky Fly Travel начнёт выплачивать компенсации клиентам за несостоявшиеся туры

Новости Беларуси. Начать выплату компенсаций клиентам фирма Sky Fly Travel планирует на следующей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об стало известно 6 июля. Очередной скандал в туриндустрии разгорелся на днях. Стало известно, что названный белорусский туроператор аннулирует туры в Египет с 6 июля. Об этом фирма сообщила на сайте Республиканского союза туристических организаций, а также принесла свои извинения.

При этом здесь заверили, что по отмененным бронированиям будет произведен 100 %-ный возврат стоимости. До этого дня турфирма обещала сообщить о порядке и сроках возврата. Отметим, что это агентство появилось на рынке летом 2017 года. Фирма имела собственные чартеры в направлении Египта.