Стало известно, когда Sky Fly Travel начнёт выплачивать компенсации клиентам за несостоявшиеся туры

Новости Беларуси. Начать выплату компенсаций клиентам фирма Sky Fly Travel планирует на следующей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об стало известно 6 июля.
Очередной скандал в туриндустрии разгорелся на днях. Стало известно, что названный белорусский туроператор аннулирует туры в Египет с 6 июля. Об этом фирма сообщила на сайте Республиканского союза туристических организаций, а также принесла свои извинения.
При этом здесь заверили, что по отмененным бронированиям будет произведен 100 %-ный возврат стоимости. До этого дня турфирма обещала сообщить о порядке и сроках возврата.
Отметим, что это агентство появилось на рынке летом 2017 года. Фирма имела собственные чартеры в направлении Египта.
Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Минспорта и туризма Беларуси:
Проблема на отсутствие авиасообщения, то есть нехватка бортов. Я думаю, это всё связано с чемпионатом мира по футболу, потому что авиакомпании вынуждены перекинуть свои рейсы, чтобы доставлять туристов туда.
Я думаю, после 15 июля данная ситуация будет выравниваться, хотя уже и сейчас параллельно руководство Sky Fly заявляет о том, что они готовы сохранить наземное бронирование, наземное размещение.
Напомним, белорусский туристический рынок все еще лихорадит от крупного скандала с российской компанией «Натали Турс». Из-за финансовых проблем она отменила все туры до 30 сентября. В минском представительстве фирмы на этот период было продано около 400 путевок.