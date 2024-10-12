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14 новых сортов картофеля представили на ярмарке в Самохваловичах

12 октября 2024 14:34
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14 новых сортов картофеля белорусской селекции представили ученые на фестивале-ярмарке в Самохваловичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 новых сортов картофеля представили на ярмарке в Самохваловичах-2

Три из них уже возделываются, остальные проходят государственные испытания. В условиях потепления климата многие культуры становятся более уязвимыми перед болезнями. Так что одна из главных целей селекционеров – повысить иммунитет новых сортов. И она успешно достигается. Отечественный картофель устойчив ко многим подобным угрозам. Сегодня в государственном реестре более полусотни белорусских сортов этого клубня.

14 новых сортов картофеля представили на ярмарке в Самохваловичах-4

Юлия Гунько, заведующая отделом селекции картофеля НПЦ Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:
При создании любого сорта картофеля участвует в этом весь центр. Потому что оценка делается и по биохимическому составу, и по комплексной устойчивости к заболеваниям. Также оценка по пригодности к промышленной переработке. То есть мы упор делаем на все признаки и делаем оценку со всех сторон любого сорта картофеля.

На ярмарке представили и другие достижения белорусских ученых. Среди них последние новинки фруктов, ягод, орехов и овощей, всего более 40 сортов.

# Сельское хозяйство

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