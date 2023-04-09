Митрополит Вениамин о Вербном воскресенье: «Праздник знаменует собой встречу человечества с Богом»

Новости Беларуси. Особо почитаемый праздник отмечают и православные верующие – Вход Господень в Иерусалим. Или, как его называют в народе, Вербное воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно его встречают за неделю до Пасхи. В храмах в этот день вспоминают библейскую историю, когда Иисус въехал в Иерусалим и явил Свое Царство на земле.

Сегодня люди устремляются в храмы, чтобы освятить веточки вербы – первое растение, которое оживает после зимы. Считается, что такой «букет», окропленный святой водой, обладает целебной и защитной силой. Его ставят в доме у икон и хранят целый год, после чего веточки сжигают.

Очищение такое, вера в лучшее, в светлое, в чистое. Как листики зелененькие вырастают, так и для нас это обновление.

Мы в Вербное воскресенье вместе с семьей, детками посещаем церковь, покупаем вербочку и свенцаем ее в церкви. Праздник для нас является светлым, теплым, семейным.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Праздник знаменует собой встречу человечества с Богом. И показывает, как эта встреча должна происходить. Причем несовершенные люди встречают с большой такой любовью, воодушевлением. Пользуясь возможностью, также поздравляю католиков, христиан с праздником Пасхи, который у них раньше наступает в этом году. И желаю всех благ от Спасителя мира.