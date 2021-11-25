«Стальные спицы будут крепче и долговечнее». Полезные советы, как выбрать практичный зонт

Какой ноябрь без дождя и какой дождь без зонта? Осенний атрибут станет верным союзником и зимой. Надежный аксессуар убережет от мокрого снега и вьюги. Чтобы зонтик прослужил не один сезон, стоит учесть несколько нюансов при его покупке.

Светлана Бородако, товаровед универмага:

Мужские зонты, как правило, имеют темную окраску – серый, темно-серый цвет, черные тона. У женских более разнообразные расцветки и принты. На сегодня есть зонты-трости в 2-5 сложений. Механические, автоматы и полуавтоматы. Механический зонт открывается и закрывается вручную. Полуавтомат открывается автоматически, закрывается вручную.

Трость – самый крепкий вариант. Все просто: чем меньше сложений, тем амулет от дождя долговечнее. Механический зонтик – самый распространенный и компактный. Он меньше и легче своих соплеменников с автоматикой, а значит, запросто поместится в дамской сумочке.

Светлана Бородако:

Зонты имеют от 6 до 10 спиц. Чем больше спиц, тем крепче зонт. Все спицы состоят из алюминия или стали. Алюминий – очень легкий металл, поэтому он проще гнется. Соответственно, стальные спицы будут крепче и долговечнее. На концах спиц есть углепластик, чтобы при небольшом порыве ветра зонт быстрее возвращался в своей исходное положение.

Обращаем внимание и на материал. Полиэстер – самая распространенная и бюджетная ткань. Легкость, износостойкость, практичность – синтетические волокна практически не пропускают воду. А еще такое полотно практически не мнется и не теряет цвет. Схожими свойствами обладают материалы подороже – такие, как эпонж, сатин и жаккард.

Валентина Кранцевич, специалист по продажам универмага:

В зонтах бывает разная ручка – пластиковая, прорезиненная. Прорезиненная более приятна руке, менее скользит. Бывают ручки разные по длине – более удлиненная, короткая. Мужчине всегда более удобна длинная ручка, потому что удобнее держать в ладошке.

Стержень – главная опора каждого зонта. Убедитесь, что каркас выполнен из стали. Такой вариант спасет в метель и ураган. Важен и размер купола. Учитывайте свою комплекцию: зонтики с диаметром «крыши» до девяноста сантиметров смогут защитить от дождя разве что ребенка. Светлана Бородако:

При покупке каждый зонт нужно открывать, потому что ход должен быть мягким, зонт должен легко открываться и закрываться. Покупатель должен сам проверить, что все спицы были прочные. Зонт должен быть в идеальном состоянии.

Если хотите быть в тренде, зонт поможет дополнить любой образ. В моде классический однотон, клетка, газетные и цветочные принты. Выделиться из толпы поможет прозрачный купол, а зонт с изображением известных архитектурных сооружений или картин добавит «луку» особый шарм. Только не забывайте, что такому стильному аксессуару также требуется уход.

Светлана Бородако:

Чтобы высушить зонт после дождя, необходимо его стряхнуть, чтобы избавиться от остатков влаги, а также просушить его в сложенном куполе, потому что при открытом куполе ткань будет растягиваться.