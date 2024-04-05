Стали известны делегаты ВНС от местных Советов депутатов Минской области

Им предстоит принимать судьбоносные решения, которые определят курс развития страны на годы вперед. 5 апреля стали известны делегаты Всебелорусского народного собрания от местных Советов депутатов Минской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди 60 человек, которым оказано высокое доверие, заслуженные деятели культуры и искусства, врачи, учителя и руководители организаций и предприятий. Ставку сделали на профессионалов, которые состоялись в своем деле, а также на перспективных и инициативных молодых людей.

Кристина Крук, главный врач Березинской центральной районной больницы:

Делегат Всебелорусского народного собрания – это большая ответственность. Я как медицинский работник вижу себе там основную роль – развитие дальнейшее системы здравоохранения, доступное и качественное оказание медицинской помощи. Я являюсь еще представителем молодежного совета и как молодой актив Березинщины и Минской области буду проявлять инициативу на данном Всебелорусском народном собрании.

Александр Конченко, директор Пуховичского опытно-механического завода:

На делегатов возлагается громадная ответственность. Это и утверждение национальной и внутренней политики нашего государства, Военной доктрины, Концепции национальной безопасности, а также утверждение программы социально-экономического развития. Постараюсь тот дух Всебелорусского собрания нести в массы и реализовывать в своей повседневной работе.